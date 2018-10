Kendall Jenner nosi cipele kakve smo se nadale da ih više nikad nećemo vidjeti

Dobro je poznato da sve što isfura modno osviještena članica klana Kardashian-Jenner, mlađahna manekenka Kendall Jenner, vrlo brzo postane trend koji svi kopiraju

Starija sestra Kylie Jenner gradi impresivnu modnu karijeru i odvažno kreira modne trendove.

Njezine kombinacije prepune su 'must have' komada pa se tako na proslavi 22. rođendana svoje dobre prijateljice Belle Hadid pojavila u smjeloj kombinaciji koja definitivno nije za svakoga no na njoj je fantastično izgledala.