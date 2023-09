Spoj elegancije i boho chica: Kći bivšeg nogometaša oduševila vjenčanicom

Slaveći do duboko u noć, Carla se kasnije presvukla u bijele hlače širokih nogavica i bijeli top otvorenih leđa i s preklopom na dekolteu. Kosu je skupila i zavela velikom čipkastom mašnom koja joj je poput vela padala niz leđa.

Inače, Carla je je dijete koje je David Ginola dobio u braku s danas bivšom suprugom, modelom Coraline . Naime, Coraline i David bili su u braku 25 godina, sudbonosno 'da' izrekli su 1991. godine te su dobili dvoje djece – danas 28-godišnju Carlu i 31-godišnjeg sina Andreu. Coraline je podnijela zahtjev za razvodom 2016., a otkako se razveo David je sa svojom djevojkom manekenkom Maevom Denat dobio petogodišnju kćer Ever.

Uz to, bivši francuski nogometaš David imao je vezu s Joelle Pinquier (54) dok je bio u braku s bivšom suprugom Coraline Ginola. Tijekom te veze navodno je začeta Joy Pinquier. Ona je svojedobno tvrdila da je oca upoznala tek nakon 28 godina. Susreli su se samo jednom, a David joj se više nije javljao, što ju je dodatno pogodilo. David je pak odbio napraviti DNK test kojim se potvrđuje očinstvo s Joy nakon što mu je francuski sud to tri puta naredio, piše The Sun.