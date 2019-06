Kate Middleton u elegantnom izdanju uspjela zasjeniti najbolje odjevene kraljice

Kate Middleton pojavila se u Windsoru na svečanosti Order of the Garter, odnosno dodjele Ordena podvezice, u društvu elegantnih dama s kraljevskih dvora u stajlingu za koji je dobila samo pohvale

Iako su se na ovoj velikoj svečanosti pojavile i glamurozne dame s kraljevskih dvora, španjolska kraljica Letizia i nizozemska kraljica Maxima, te supruga princa Charlesa, vojvotkinja Camilla od Cornwalla i članica britanske kraljevske obitelji Sophie Rhys-Jones, zvijezda događanja bila je Kate Middleton koja redovito izaziva oduševljenje svojim modnim kombinacijama.

Inače, Orden podvezice ili The Most Noble Order of the Garter najstarije je i najcjenjenije odličje britanske kraljevske obitelji koje se tradicionalno svake godine dodjeljuje zaslužnim osobama, a datira još iz vremena vladavine engleskog kralja Edwarda III. 1348.