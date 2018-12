Kako postupati sa svježom tetovažom

Tetovaže se teško više mogu smjestiti u nekakav kuriozitet. Prilično je jasno kako sve više osoba želi nešto imati napisano na svom tijelu. No, pitanje je kako se pobrinuti da taj postupak prođe što brže i bezbolnije

Upute što činiti nakon dobivanja tetovaže različite su od salona do salona. Umjetnik koji vam je napravio tetovažu dat će vam niz savjeta kako postupati sa dijelom tijela na kojem imate svježu tintu.

Svježu tetovažu smijete nježno oprati tek nekoliko sati kasnije

Većina stručnjaka kaže kako tetovažu treba ostaviti prekrivenu između dva i pet sati. Nakon tog vremena treba skinuti ono čim je tetovaža prekrivena i nježno mlakom vodom i nekim vrlo blagim tekućim sapunom isprati kožu na tom mjestu.

Stavite na kožu tanki sloj kreme za hidrataciju

Najbolje je koristiti kremu bez mirisa, poput onih za djecu koja nose pelene. Osoba koja vam je radila tetovažu gotovo sigurno će vam preporučiti koju kremu trebate staviti.

Održavajte svježu tetovažu suhom i čistom

Nakon što ste si dali napraviti tetovažu barem mjesec dana nemojte namakati to mjesto duže vrijeme u vodi. Ukratko, nema kupanja u kadi, no možete se normalno tuširati. Ako će vam odjeća trljati to mjesto, prekrijte ga gazom ili nečim sličnim.