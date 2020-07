Kako nositi zaštitnu masku a da vam se na zamagle naočale

Zaštitne maske za lice postale su nam 'obavezna oprema' u trgovinama, zatvorenim javnim prostorima i javnom prijevozu, a iako je na ljetnim temperaturama vruće pod njima moramo biti odgovorni i štititi sebe i druge. No ako nosite dioptrijske naočale onda vas muči još jedan problem – kako spriječiti stvaranje pare na lećama dok nosite masku

Smjernice u novom normalnom u kojem živimo uključuju održavanje socijalne distance, često dezinficiranje ruku i obavezno nošenje zaštitnih maski u trgovinama, zatvorenim javnim prostorima i javnom prijevozu. No svi oni koji nose naočale za vid suočavaju se s još jednim problemom, koji se javlja kod nošenja maski - zamagljivanjem stakala uslijed kondenzacije.

Naime, kad nosimo masku, naš topli dah bježi iz maske na području oko nosa te dolazi do nešto hladnijih naočalnih leća zbog čega dolazi do kondenzacije, odnosno zamagljenih stakala. Ako maska ne stoji dovoljno čvrsto uz lice, doći će do zamagljivanja pa čak i ako je medicinska maska i sastavljena od najboljih materijala koji filtriraju čestice zraka za najefikasniju zaštitu.