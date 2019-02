Kako malu prostoriju u domu učiniti većom pomoću nekoliko trikova

Uobičajena pogreška pri uređenju malog prostora pretpostavka je da sve u njoj treba biti jednako maleno, no kada su namještaj, umjetnine na zidovima ili ukrasni jastuci manjih dimenzija u pitanju, cjelokupna prostorija izgleda upola manjom. Kako biste izbjegli navedeno, dizajneri interijera naglašavaju da ćete uz pomoć namještaja i dekorativnih elemenata sa stilom postići vizualno veći prostor

Police u malom prostoru jedan su od elemenata kojeg se ne biste trebali sramiti. Funkcionalne police koje sežu do stropa u kuhinji osigurat će potrebno mjesto za pohranu svih predmeta koje posjedujete, a u dnevnom boravku, osim knjiga, na policama istaknite dekorativne elemente i predmete sentimentalne vrijednosti. Samim time mala prostorija će izgledati uredno i kompaktno.

Upečatljiv strop

Ako sanjate o nekoj odvažnoj boji ili uzorku, no bojite se iskoristiti njihov potencijal u maloj prostoriji, razmislite o stropu. Dizajneri interijera mišljenja su da će mala prostorija potpuno oživiti ako tapete odvažnog uzorka ili boju odlučite istaknuti na stropu, no pritom uzmite u obzir to da će tamne boje učiniti da mala prostorija izgleda još manjom.