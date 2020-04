Kraljevske obitelji diljem Europe nastavile su odrađivati svoje poslove iz izolacije, šaljući podršku i podsjećajujući javnost na propisane mjere zaštite u ovo vrijeme koronakrize, a stručnjaci su sada pojasnili što stajlinzi kraljevskih dama govore o njima i koju poruku odašilju odjećom. Kraljica Maxima je svoj razigrani modni stil zamijenila nešto mirnijim tonovima, vojvotkinja Kate Middleton je u ova tmurna vremena prigrlila žive boje, a kraljica Letizia se drži poslovnog odijevanja

Članice kraljevskih obitelji putem društvenih mreža šalju poruke podrške i zahvale svim zdravstvenim radnicima koji se neumorno bore protiv koronavirusa i javnost podsjećaju na važnost pridržavanja predloženih mjera. Sve do jedne rade to iz svojih domova, no ono po čemu se razlikuju je njihov osobni stil, koji je u ovo vrijeme izolacije nešto drugačiji od onog na koji smo navikli.