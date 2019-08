Još jedno modno putovanje u prošlost: Margot Robbie zabljesnula u haljini prenaglašenih ramena

Kako i dolikuje premijeri filma 'Once Upon a Time in Hollywood', glumica Margot Robbie je u suradnji s poznatom modnom stilisticom Kate Young u sklopu svjetske premijere filma nebrojeno puta osvanula u izdanjima inspiriranim zlatnim dobom Hollywooda, a tako je bilo i u Rimu

Australska ljepotica, koja u Tarantinovu najnovijem filmu utjelovljuje lik tragično preminule glumice Sharon Tate, na rimskoj premijeri filma se pojavila u kratkoj tamnoplavoj košulja-haljini prenaglašenih ramena. Osim predimenzioniranim jastučićima, na put u modne osamdesete 29-godišnja Margot nas je povela i raznobojnim uzorkom jelena na haljini, čestog motiva vunenih vesti u ono vrijeme.

Haljinu neobičnog kroja i uzorka potpisuje Laure Hériard Dubreuil (LHD), francuska poduzetnica, osnivačica i kreativna direktorica Webstera, maloprodajnog lanca luksuzne odjeće.