Jeste li ikad čuli za digitalni multitasking i opasnosti koje predstavlja za naše zdravlje? Donosimo vam pet jednostavnih savjeta za to kako ih izbjeći!

Proteklih tjedana živjeli smo u mnogo digitalnijem okruženju nego bilo tko prije nas u povijesti čovječanstva. Budimo realni, zadesila nas je nezapamćena situacija koja nam je ostavila jako malo manevarskog prostora pa su nam upravo ekrani bili jedini mostovi koji su nas tijekom izolacije spajali s vanjskim svijetom

Ova nova stvarnost, kako smo kolokvijalno počeli zvati svijet nakon korone, u jednakoj je mjeri pogodila sve – i mlade i stare. Proteklih mjeseci sav život tako se preselio u digitalni svijet. Putem ekrana smo se educirali, istraživali, vježbali, zabavljali se i družili. Ukratko, prvi put u povijesti stvarnost smo konzumirali isključivo digitalno. I kako se čini, još ćemo neko vrijeme živjeti u tom stanju povišene izloženosti svjetlima malih i velikih ekrana.

Problem je u tome što često zanemarujemo priličan problem povezan s prečestim buljenjem u ekrane, što je opasnost za naš vid koja je zbog svega maločas opisanoga danas veća nego ikad prije. Paralelno navigiranje između različitih veličina ekrana, slika i slova tjera naše oči na intenzivniji fokus pa se tako upravo ovom fenomenu pripisuje zamor vida, čak i bolovi u vratu i ramenima. Digitalni multitasking – još jedna zgodna novotvorenica koja savršeno opisuje pojam te glasovite nove stvarnosti, a odnosi se na istovremeno korištenje digitalnih uređaja – prilično je naporan za naše oči.

A još veću opasnost za naš vid predstavlja izloženost štetnoj plavoljubičastoj svjetlosti što iz mase digitalnih ekrana kojima smo stalno izloženi prodire u naše oči. Sve su to faktori koji doprinose zamoru oka, a koje se povezuje s blizinskom ili srednjom udaljenošću od ekrana. Fizičku nelagodu osjećamo već nakon svega dva sata gledanja u ekran, zbog toga što premalo i prerijetko trepćemo suše nam se oči, a to pak posljedično dovodi do neugodnog svrbeža.