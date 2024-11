Jesenska čarolija u Zadru: Zabava i predah za cijelu obitelj!

Teško je odabrati najzabavniji vikend

Uživajte u Family vikendu od 11. do 13. listopada, kada će vam razne igre i zabavne aktivnosti pomoći stvoriti uspomene za cijeli život. Proslavite Falkyjev rođendan na Falky Birthday vikendu od 18. do 20.listopada, gdje vas čekaju rođendanske igre i kreativne radionice. Na Haunted Halloween Bash vikend u od 31.listopada do 03.studenog otkrijte jezivi svijet prepun tematske zabave i strašnih iznenađenja. Kockasti vikend na programu je od 15. do 17.studenog i donosi razne izazove i igre koje potiču kreativnost i timski rad. Na kraju, ne propustite otkriti čarobni svijet uz Magic Leona na Vikendu magije od 22. do 24. studenog s predstavama i radionicama za sve uzraste!