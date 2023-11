Jedni ih vole, a drugi mrze, no jedno je sigurno - ove tople i mekane hlače ponovo se nose

Samtene hlače nekad su smatrane zastarjelim komadom odjeće koji više pristaje sredovječnim muškarcima nego modno osviještenim ženama. No taj se stav ove godine radikalno promijenio, do te mjere da se ovom komadu u nadolazećim mjesecima predviđa potpuna dominacija na modnoj sceni.

Ovakve hlače prvotno su doživjele procvat davnih 1970-ih te su 90-ih ponovno postale hit, no nakon toga izgubile su na popularnosti. No sada se vraćaju u punom sjaju, i to u efektnim krojevima i neočekivanim dizajnima. Sve je krenulo na revijama za sezonu jesen/zima 2023./2024., kada je niz luksuznih brendova predstavio redizajnirane modele hlača od samta u skladu s aktualnim trendovima.