Jarci, Ovnovi i Vodenjaci bit će uspješni na poslu, ali ne i u obiteljskim odnosima, a Ribe će uživati u ljubavnom preporodu

Tjedan u kojemu završavamo staru i započinjemo novu godinu, Jarci će početi intenzivno raditi na ostvarenju poslovnih i financijskih planova, no bližnji će im zamjerati loše raspoloženje i razdražljivost. S članovima obitelji neće se dobro slagati ni Vodenjaci, ali će u poslovnom okruženju ojačati svoj ugled. U intimnim odnosima Ovnova do izražaja će doći burni temperament, ali će se probuditi i ambicioznost te želja za uspjehom. Ljubavni odnosi Riba doživjet će preporod, a samcima novogodišnja noć donosi priliku za flert

Ovnovi neće znati za samokontrolu pa će burno reagirati na sitnice, što će bespotrebno unositi nemir u kućno okruženje. Pred samcima je vruć, no kratkotrajan flert. Probudit će se vaša ambicioznost i želja za uspjehom. Pritom biste mogli biti malo nestrpljivi, što će vam pokvariti izglede da ostvarite ciljeve. Obuzdate li naglost i brzopletost, uspjeh vas neće zaobići.

Lavovi neće ništa posebno planirati vezano za novogodišnji doček pa će u zadnji čas odlučiti kamo otići, no većini će odgovarati udobno ozračje vlastitog doma. Dobro snalaženje u kriznim situacijama bit će vaša velika prednost nad ostalim kolegama. Otvara li se nova pozicija, bit ćete glavni kandidat za njezino popunjavanje. Izgledno je poboljšanje financijske situacije.

Strijelci će se često povlačiti u osamu. Novu godinu dočekat ćete u intimnom krugu obitelji jer će vas pomisao na gužvu i smrzavanje na trgu užasavati. Ako niste zadovoljni na poslu, nećete se ni truditi to prikriti. Otvoreno ćete izražavati svoje mišljenje, no na lijep i konstruktivan način pa vam nitko to neće moći zamjeriti. Odlična koncentracija omogućit će vam da budete učinkoviti i brzi u radu.

Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.