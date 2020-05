Dočekajte ljeto u novim 'it' haljinama u kojima, garantiramo, nećete proći nezamijećeno. U moru predivnih haljina kojima su preplavljeni popularni brendovi za oko su nam zapele one s izazovnim detaljem – golih leđa

S porastom temperatura nama su za oko zapele one koje otkrivaju leđa, a ovaj izazovan detalj mogao bi biti ljetni hit.

No mnoge muči pitanje koji grudnjak nositi uz njih. Nekima to ne predstavlja nikakav problem pa će ih hrabro nositi bez njega, no ako se ne ubrajate u tu skupinu, srećom danas nije teško pronaći grudnjak za apsolutno svaki model haljine, a za one otvorenih leđa tu su modeli grudnjaka - bez leđa.