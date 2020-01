Izaziva zavist: Jennifer Lopez se ponovno hvali svojim nevjerojatnim trbušnjacima

Zgodna Jennifer Lopez, glumica i pjevačica dobro je poznata po svojem kao isklesanom tijelu, rezultatom napornih treninga i zdrave prehrane

Svoju kao isklesanu figuru koju je pokazala i u filmu 'Prevarantice s Wall Streeta' kao Ramona Vega, striptizeta s opakim planom, Lopez duguje tjelovježbi, no ključna stvar za uspjeh je u tome što joj to ne predstavlja obvezu, nego zadovoljstvo. '100 posto sam uvjerena da je vježbanje dio onoga što me čini tako sretnom', rekla je u jednom ranijem intervjuu zgodna pjevačica i glumica.