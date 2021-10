I njima treba malo pažnje: Četiri znaka koja otkrivaju da su vaše trepavice ozbiljno oštećene

Od njegovanih obrva i glatke kose bez dlačica koje strše do zdravog, blistavog tena i njegovanih noktiju – puno je posla koje treba napraviti kako bi se održao korak s modernom rutinom ljepote. No, uz sav napor koji ulažete jedan dio gotovo sigurno preskačete – vaše trepavice

Bez obzira volite li se više ili manje šminkati, nosite li umjetne trepavice ili preferirate prirodni look, zdravlje trepavica jednako je važno baš kao i bilo koji drugi korak vaše beauty rutine. Naime, na isti način na koji se vaš besprijekoran make up oslanja na pravilnu rutinu njege kože, vaše trepavice neće moći postići svoj gusti, podignuti i produženi potencijal ako se o njima ne brinete pravilno. I ne, to ne znači samo uklanjanje ostataka eyelinera i maskare na kraju dana.

Baš kao i kosa, i trepavice su osjetljive po pitanju oštećenja. Međutim, trepavice se mijenjaju svaka tri mjeseca, za razliku od svakodnevnog opadanja kose. 'To se ne događa istovremeno, pa se ne morate bojati da ćete se jednog dana probuditi bez trepavica,' kaže Joshua Beeler, stručnjak za trepavice i obrve. Međutim, stvari poput grubog skidanja šminke, nepravilnog nanošenja ekstenzija i štetnih navika kao što je čupkanje i povlačenje mogu ih poprilično oštetiti.

Medicinski govoreći, dr. Sharleen iz Centra za dermatologiju i estetiku, kaže da je primarna funkcija trepavica da služe kao prva zaštita očima, štiteći rub vjeđa (i očiju) od prljavštine, nečistoća i bakterija. Istraživanja su pokazala da duljina trepavica ima zaštitnu ulogu u smanjenju broja čestica koje mogu doći do oka. Točnije, optimalna duljina trepavica je jedna trećina širine oka - sve što je kraće ili duže može povećati protok zraka na tom području, a može dovesti i do toga da više nečistoće dospije do očiju. Zaključak: njega trepavica nije važna samo iz estetskih razloga, već i za očuvanje zdravlja očiju.

Znakovi koji otkrivaju da su vaše trepavice oštećene Postoje brojni pokazatelji koji otkrivaju da su vaše trepavice slabe ili oštećene. Jedan od prvih znakova je pretjerano opadanje trepavica. Iako je ispadanje prirodan proces, dr. Surin-Lord ističe da se gubitak jedne do dvije vlasi svakih nekoliko tjedana smatra standardnim. 'Trepavice ne bi smjele ispadati svakodnevno poput vlasi kose. Normalno ispadanje trepavica ne bi trebalo uzrokovati da vaše trepavice izgledaju rijetko. Ako se to dogodi, to može biti znak nekog unutarnjeg procesa ili nekog od brojnih stanja koji uzrokuju opadanje kose', objašnjava.

Krhke trepavice još su jedan znak oslabljenih trepavica – to znači da vam trepavice lako otpadaju od nježnog trljanja. Osim toga, prema riječima dr. Surin-Lord, očekivano je da trepavice ne budu jednako duge, no trebale bi biti otprilike iste duljine, a trepavice koje su značajno različite duljine mogu biti upozoravajući znak oštećenih trepavica. Drugi znakovi slabosti uključuju trepavice koje ne mogu održati ekstenzije ili opadaju nakon ekstenzija, kao i česte infekcije oka, koje signaliziraju da vaše trepavice ne rade učinkovito u zadržavanju bakterija i štetnih elemenata.

Glavni uzroci oštećenja trepavica Traume trepavica poput grubog trljanja ili skidnje umjetnih trepavica jedan su od uobičajenih krivaca za oštećenje. Ako je vodootporna maskara u vašoj svakodnevnoj ladici za šminku, a trepavice vam često otpadaju ili se lome, razmislite o promjeni maskare koja se ipak lakše skida. Naime, budući da vodootporne formule imaju znatno veću snagu, znatno je veća vjerojatnost da ćete pretjerano trljati oči i pogoršati postojeća oštećenja.

Također, stvari poput krpica od mikrovlakana, maramica za jednokratnu upotrebu i pamučnih blazinica zahtijevaju određeno trenje kako biste uklonili šminku s očiju, a ta radnja može biti gruba za trepavice i općenito osjetljivo područje oko očiju, napominje Kimber Jaynes, stručnjakinja za trepavice poznatih osoba. Budite nježni prilikom uklanjanja šminke i izbjegavajte korištenje jakih tonika za čišćenje lica jer mogu isušiti osjetljivo područje oko očiju. Lagana, nježna masaža sredstvom za čišćenje na bazi ulja trebala bi biti dovoljna za ispiranje šminke bez nanošenja traume trepavicama.

Umjetne trepavice još su jedan krivac za oštećene trepavice. Kako biste bili sigurno da vaše prirodne trepavice ne trpe, svakako posjetite iskusnog kozmetičara. 'Pojedinačna nadogradnja trepavica trebala bi se nanositi na jednu po jednu prirodnu trepavicu. Ako trepavice nisu pravilno razdvojene (na primjer, dvije prirodne trepavice na svaki nastavak), mogu se oštetiti jer nisu sve trepavice u istoj fazi ciklusa rasta kose,' kaže dr. Surin-Lord. Koliko god bilo primamljivo uštedjeti novac na ovoj usluzi, ipak se ne isplati riskirati oštećenje trepavica koje će se pokazati s vremenom.