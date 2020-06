Hodanjem do cilja: Ovi će vam savjeti pomoći u efikasnijem topljenju masnih naslaga s trbuha i mršavljenju

Tjelesna neaktivnost, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), krivac je za oko dva milijuna smrti godišnje. Kardiovaskularne bolesti, dijabetes, pretilost, rak crijeva, visok krvni tlak, osteoporoza, poremećaj lipida, depresija ili anksioznost samo su neki od zdravstvenih problema čijem se riziku izlažemo tjelesnom neaktivnošću

Razmislite o pjesmama koje biste željeli slušati hodajući ili pronađite već postojeću playlistu. Uz pravi odabir pjesama bit ćete motivirani za žustriji tempo i duže šetnje, a dodatni napor koji ste uložili u to vjerojatno nećete ni osjetiti. Nastojite uvrstiti pjesme s tempom od 75 do 130 BPM-a, a koje su odlične za sinkronizaciju ritma koraka.

Ako je vaš partner za šetnju duhovit, šanse za uspješno mršavljenje još su vam veće. Smijeh može podići bazalni metabolizam za 10 do 20 posto i otkucaje srca u mirovanju, što znači da 10 do 15 minuta smijeha može sagorjeti od 40 do 170 kalorija.

Grickajte bademe

Ako se bojite da će vas tijekom šetnje uhvatiti glad, ponesite vrećicu badema. Niskokalorična prehrana bogata bademima, pokazala je studija objavljena u časopisu Intenational Journal of Obesity, može pomoći kod gubitka kilograma. Zdrave monozasićene masti badema, objašnjavaju znanstvenici, utječu na razinu inzulina i pružaju osjećaj sitosti pa je manja vjerojatnost da ćete se prejesti.

Trudite se da šetnja postane dio vašeg života

U početku često bude teško nastaviti s nečim novim, a to je jednostavno zato što još nije postalo dio vaše rutine. Motivacija vas pokreće, ali navike su ono što vam omogućuje da nastavite.

Ne gladujte nakon šetnje

Prehrana nakon vježbanja presudna je, koji god vam bili ciljevi. Važno je dati gorivo tijelu odmah nakon vježbanja ili žustre šetnje jer ćete tako nadopuniti razinu glikogena, smanjiti razgradnju i povećati sintezu proteina te tako povećati i sposobnost izgradnje mišića.

Ne jedite više od onoga što ste sagorjeli šetnjom

Od 70 do 75 posto kalorija koje svakodnevno trošimo potrebno je za naše bazne metaboličke funkcije, od održavanja otkucaja srca do rasta noktiju. Kad u vježbanje uložimo puno energije, tijela traže veću količinu goriva signalima gladi i kruljenjem u želucu. To je trenutak u kojem ljudi često imaju tendenciju potkopati svoj naporan rad suvišnim količinama hrane ili onom hranom koja ih čini još gladnijima. Kad se nakon vježbanja pojavi glad, povećajte unos za samo 20 do 30 posto od onoga što vaš tracker kalorija pokazuje da ste sagorjeli.