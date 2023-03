Hit za proljetne dane: Slavna glumica ne izlazi iz jeftinih tensica koje idu uz baš sve iz ormara

Jennifer Lawrence u garderobi ima zavidnu kolekciju ravnih modela cipela, a njezinim ormarom vladaju vječno trendi modeli Mary Jane cipela i balerinki. No, u posljednje vrijeme ne izlazi iz Adidas Samba tenisica koje predstavljaju klasični stil koji obožavaju supermodeli nove generacije

Kada je u pitanju dnevni, ležerni stajling, Jennifer Lawrence vjerna je ravni, udobnim i tako trendi modelima cipela. U svom ormaru ima zavidnu kolekciju ravnih modela cipela raznih stilova, a posebno joj je drag brend The Row koji je predvodnik luksuznog minimalizma. Tako se Jennifer često može vidjeti u balerinkama Avas ili čak baletnim papučicama Ozzy.

No, baš kao i što priliči influncerici u čijem ormaru nema puno mjesta za visoke potpetice, Jennifer Lawrence također ima mnogo tenisica, a u posljednje vrijeme nosi jako često nosi Adidas Samba, klasičan model koji je u posljednje vrijeme vrlo 'in' u krugovima zaljubljenica u modu. No, osim izgledom i lakoćom kombiniranja, ove tensice osvajaju i cijenom koja iznosi oko 70 eura.

Jennifer Lawrence je posljednjih tjedana više puta nosila isti sivo-zeleni par, stilizirajući ih svaki put drugačije - što je pravi dokaz svestranosti ovih retro tenisica. Glumac ih je tako nedavno nosila uz široke traperice i proljetni baloner, a koji dan kasnije je uz omiljene tenisice isfurala hlače ravnih nogavica i džemper.