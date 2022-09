Gwyneth Paltrow uoči svog 50. rođendana iskreno progovorila o starenju, opuštenoj koži i borama

Gwyneth Paltrow približava se 'okruglom' datumu te će 27. rujna proslaviti 50. rođendan no slavnu glumicu to nimalo ne zabrinjava

'Sviđaju mi ​​se moje bore i... sviđa mi se ono što vidim. Naravno da mogu ući u stanje uma u kojem postajem kritična o ovome i onom, ali stvarno se trudim ne činiti to. Sviđa mi se što mi je sve to ispisano na licu', objasnila je.

'Jasno se sjećam majčinog 50. rođendana. Pretpostavljam da je to bio prvi 'veliki' rođendan koji sam mogla proslaviti s njom kao odraslom osobom. Bilo je to u 'Michaelu', zvijezdi gastronomske scene u LA-u, mjestu koje su oba moja roditelja voljela. Bili su tamo naši prijatelji za okruglim stolovima, večera je bila ukusna, pilo se dobro vino... Svi su zamoljeni da umjesto dara, daruju pjesmu. Sjećam se gromoglasnog smijeha, sretnih suza... Sjećam se moje majke pune života i radosti zbog spoja prikazane ljubavi i divnih/iskrenih/briljantnih/'neuređenih' pjesama... Sljedećeg studenog moj je otac napunio 50 godina i to je bilo sasvim drugačije. Išli smo na otok Nevis, samo nas četvero. Vrijeme je bilo loše. Bilo je sivo i neuobičajeno hladno. Moga je oca obuzelo nešto što nisam mogla artikulirati, ali sam mogao osjetiti. Rekao je da je 'dobro', ali otkrila sam da ga je nešto 'progutalo' - osjećao se utučenim, 'neusidrenim' na neki način. Bilo je uznemirujuće. Nije mogao prihvatiti prekretnicu, tu oznaku prolaska vremena. Možda je na nekoj razini znao da će to biti njegovo posljednje desetljeće. Zadivljena sam kako je za oba moja roditelja 50 izgledalo drukčije. Za moju majku to je bio vrhunac čudesnog, uspona, ljubavi, umjetnosti....Za mog oca, vrhunac tuge', prisjetila se Gwyneth.