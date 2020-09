Greške koje apsolutno trebate izbjegavati kad ste u potrazi za novim trapericama

Potraga za savršenim parom traperica zna biti duga i mukotrpna, a najčešće nismo prezadovoljni rezultatom. No možda nije uvijek problem samo u lošim krojevima i nekvalitetnom traperu već i u nama jer nesvjesno ponavljamo uvijek iste pogreške

Držite se samo jednog kroja

Znamo da skinny traperice i mum jeans uvijek prolaze, no jeste li isprobali neki drugi model da vidite kako vam stoji? Možda ćete vidjeti da vam model dužine do gležnja koji se malo širi prema dnu laska figuri i da bootcut modeli izdužuju liniju tijela i čine vas vizualno mršavijima, a sad su i totalno 'in'.