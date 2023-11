Giorgio Armani ponovno predstavlja odijela koja su ga proslavila, a ženama stoje besprijekorno

Giorgio Armani je vjerodostojan kralj mode. Uz svu novootkrivenu razigranost muške odjeće i proizvodni ciklus koji se čini kao da neprestano povećava dozu gornje, vanjske odjeće talijanski modni veteran uživa u svom prepoznatljivom potpisu koji je izdržao test vremena. Mornarsko plava je njegova boja. Krojenje je uvijek besprijekorno i nenametljivo. Modeli na njegovoj reviji - koja se uvijek održava u dvorani čistih linija i hladnog stakla u sjedištu Milana - hodaju polako, samouvjereni, samopouzdani, no ne zanemarujući prezentaciju modnog dijela.

Usprkos svoj dosljednosti nova Giorgio Armani škola razvila se od stare Giorgio Armani škole, a dizajner je odlučio proslaviti svoje arhive novom capsule kolekcijom. I dalje je to prepoznatljiv Giorgie Armani, ali dizajner se isključivo usmjerio na moćna odijela na kojima je izgradio svoje velebno carstvo: 'boxy' oblika, pomalo opušteno, super krojenje Wall Streeta iz vremena kada je Wall Street bio, barem vizualno, prilično cool.

Za 2023. to znači opušteno krojenje koje podsjeća na velika pretjerivanja i oversized linije moćnog odijela iz 80-ih. Hlače su široke, a kaputi dug. No, to ipak ne znači da je kolekcija čista nostalgija. Najnovija kolekcija Giorgia Armanija predstavlja novi diktat muške odjeće i odijevanja, nosiv podjednako za žene i muškarce: 'ovo možete nositi s tenisicama, košulje možete zamijeniti prslucima, sada čak ne morate nositi ni kravatu. Ali svakako bolje izgleda ako je ipak stavite.'