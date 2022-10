[FOTO] Prava je inspiracija: Emily Ratajkowski isfurala omiljene čizme Katie Holmes

1/7

Svaka dama ima neki svoj omiljeni odjevni predmet ili modni dodatak koji nosi češće od ostalih, a u slučaju Emily Ratajkowski to su definitivno - čizme. Visoke čizme ove su 'it' komad u koji se isplati uložiti, a slavna manekenka pojavila se (s komičarkom Ziwe Fumudoh) na Saturday Night Live after partyju u New Yorku u modelu do koljena koje su se ranije mogle vidjeti kod Katie Holmes. Ratajkowski je svoje iskombinirala uz suknju niskog struka sa životinjskim printom, smeđu košulju koju je zavezala u čvor i Louis Vuitton torbom.