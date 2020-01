Dvije poznate dame prošetale zagrebačkom špicom, svi su se okretali za njima

Šetnja po centru Zagreba prava je modna inspiracija za zimske outfite, a nerijetko viđamo i poznata lica u zanimljivim modnim kombinacijama. U vladavini teddy kaputa i puf jakni, dvije dame odlučile su se za klasične modele koji su svake zime jedan od modnih favorita

Centrom Zagreba prošetala je i umirovljena televizijska legenda, nekadašnju glavnu urednicu Zabavnog programa HTV-a. Kako od kaputa svih modela, boja i tekstura često ne dolaze do izražaja, zimske jakne itekako su dobra opcija za hladne dane, a to dobro zna Ksenija Urličić. Crnu proštepanu jaknu do koljena odlično je uklopila u svoj stylish kombinaciju sa svijetlo smeđim hlačama i udobnim cool tenisicama od brušene kože.