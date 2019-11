Mila Elegović: 'Pornografija je ušla u naše živote na svim nivoima i to je strašno opasno'

Poznata glumica uskoro će zakoračiti u peto desetljeće, no zbog mladolikosti i vječne pozitive mogle bi joj pozavidjeti i puno mlađe žene. Mila Elegović, kaže, radi više nego ikada - glumi, pleše, pjeva i radi svoj 'Mila show'. Progovorila je o duhovnosti, izgledu žena u pedesetima, 'obecnula' se na reality programe

A post shared by mila elegović (@elegoviceva) on Nov 24, 2019 at 10:22pm PST

View this post on Instagram

A post shared by mila elegović (@elegoviceva) on Oct 16, 2019 at 9:52am PDT

View this post on Instagram

'Svi smo vjerovali u tu seriju, jer nam je sam tekst bio fantastičan. Napisao ga je Goran Kulenović i zaslužan je za cijeli uspjeh serije, jer sve kreće od autora. Prve dvije sezone nismo bili omiljena serija, pogotovo moj lik Irene, koji je ljudima strašno išao na živce. Kakve sam samo ja užasne komentare primala na forumima i na ulici. S njima sam se nosila tako što sam cijeli život u opoziciji. S jedne strane sam ja, a prekoputa mene je svijet, i sad taj svijet želi da ja funkcioniram po njegovim zakonitostima, a ja imam svoje. Hvala Bogu, imam snage živjeti kako ja hoću. Mada to nije bilo lagano, to je jako boljelo, jer i umjetnik ima svoje rane. Kritika pokušava dekonstruirati vaš posao na komade, da bi ga razumjela, a u tom procesu napravi mnogo štete, ali nekada i koristi. Na vama je i na vašoj inteligenciji što morate od kritičara uzeti, a šta zanemariti. Prebrodila sam to nekako i nakon dvije godine serija je postala jako uspješna, te su je ljudi mnogo zavoljeli. Irena Grobnik je postala brand. Kada me pitaju koju sličnost imam s njom, kažem da nisam baš toliko tupa kao ona. Ženstvene smo obje i imamo zajedničku lepršavost i slatkoću', poručila je glumica.

A post shared by mila elegović (@elegoviceva) on Sep 16, 2019 at 10:56am PDT

View this post on Instagram

A post shared by mila elegović (@elegoviceva) on Jul 27, 2019 at 11:23am PDT

View this post on Instagram

Na pitanje koliko se danas posjećuju kulturne manifestacije, kaže:

'Ljudi često idu u kazalište, koncerte, međutim, nastao je novi problem zbog ovih reality programa koji se stalno emitiraju. Njihovim ulaskom u naše živote, dogodilo se to da je sve pojeftinilo, ljudi nemaju više strpljenja biti tankoćutni prema umjetnosti. Sve što se nekada radilo po nekoliko mjeseci sad se radi 15 dana. To je grozan problem koji dovodi do srozavanja moje struke, i do gubljenja potrebe nad duhovnom nadogradnjom, jer se sve svodi na pivo, Instagram, nagon i pornokulturu, koja se konstantno razvija. Pornografija je ušla u naše živote na svim nivoima, i to je strašno opasno. Ušla je čak i u kulturne institucije, da trud i napor postaju nebitni', zaključila je.