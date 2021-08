Dugo je nismo vidjeli, a sada je oduševila: Eva Mendes ima odličnu haljinu za svaki dan u kojoj je lako izgledat chic

Otkako se povukla iz svijeta glume Eva Mendes rijetko se pojavljuje u javnosti, no kada god je paparazzi ulove Eva oduševi svojim izgledom. Ovoga puta pažnju je privukla odličnom ljetom haljinom i stajlingom koji osvaja jednostavnošću

Zapanjujuće lijepa 47-godišnja glumica izgledala je vrlo chic u haljini cvjetnog printa koju je kombinirala sa smeđim natikačama, modelom koji je vrlo trendi ove sezone. Za jednostavan, no vrlo efektan stajling najzaslužnija je bila wrap haljina u kombinaciji zelene, žute i bijele boje, a dublji dekolte Eva je izbjegla noseći sivi top ispod haljine. Smeđe natikače uparila je s torbicom u dvije nijanse.

Uz uvijek trendi dugu kosu s valovima, Eva je nosila minimalni make-up i još jednom dokazala kako je prava prirodna ljepotica.

Ryan i Eva uskoro će proslaviti svoju desetu godišnjicu. Par počeo izlaziti u rujnu 2011. nakon zajedničkog rada na filmu 'The Place Beyond The Pines'. Dulje vrijeme su bili samo dobri prijatelji dok njihov odnos nije prerastao u nešto više. U rujnu 2014. Eva i Ryan postali su roditelji po prvi puta, djevojčici Esmeraldi Amadi koja sada ima šest godina. Drugo dijete, kćerku Amadu Lee, koja sada ima pet godina, dobli su u travnju 2016. godine.