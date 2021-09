Blještavom haljinom na premijeri novog Bondovog filma Kate Middleton je odala počast princezi Diani

Na londonskoj premijeri novog filma o Jamesu Bondu 'No Time To Die' vojvotkinja od Cambridgea iznenadila je sve svojim blještavim izdanjem. No, odabir zlatne haljine u kojoj je izgledala poput grčke božice nije bio slučajan, jer sličnu je haljinu na Bondovoj premijeri prije 36 godina nosila princeza Diana

Zlatna haljina prekrivena mnoštvom sjajnih aplikacija i s dugim plaštom djelo je dizajnerice Jenny Packham, vrijedno više od 24 tisuće kuna, a s njom je Kate Middleton odala počast pokojnoj princezi Diani, koja se u sličnoj srebrnoj haljini s naborima pojavila na londonskoj premijeri 14. Bondovog filma 'Pogled na ubojstvo' (A View to a Kill) u lipnju 1985. godine.

No, i raskošna punđa koju je Kate nosila na premijeri vjerojatno je najsličnije što je sa svojom dugom kosom bez šišanja mogla postići kako bi oponašala pokojnu Dianu, a simbolika tu ne prestaje. Naime, Kate je blještavu haljinu nosila na premijeri posljednjeg filma u kojem slavnog tajnog agenta glumi Daniel Craig, a film 'Pogled na ubojstvo' na čijoj je premijeri bila pokojna princeza Diana bio je posljednji s Rogerom Mooreom u glavnoj ulozi.