Blagdanski look: Nives Celzijus u ženstvenom odijelu oduševila brojne obožavatelje

Nives Celzijus, pjevačica, spisateljica i članica žirija popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje ima veliki broj pratitelja

'Rekla sam joj da nisam baš ugodno društvo i da bih radije provela rođendan sama s dekicom, nesređena u trenirci , tuleći uz Garbage i neke pjesme iz mladosti (i ne nije zbog godina, prolaznosti života ni ništa sl. Obožavam svoje godine). No ta moja mala @rapturhair jednostavno ne zna za ne i uz to je nemoguće preslatka pa joj ne mogu odoliti. I sva sreća da je takva, zna sa mnom i uvijek zna što mi je potrebno, često i bolje od mene same. I tako rođendan nisam provela sama, tuleći uz Milk', poručila je Nives Celzijus.