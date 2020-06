Bikovi će biti gladni akcije, baš kao i Blizanci, a koji će u ljubavi biti neodgovorni i neozbiljni. Vage će privući jato udvarača, a Strijelcima se preporučuje da stanu na loptu

Profesionalna ambicija Ovnova mogla bi nauditi drugima, a budu li bezobzirni, netko će im se suprotstaviti. Bikovi su konačno ušli u povoljnije razdoblje pa će biti gladni akcije, a smiješe im se i neočekivani prihodi. Vage će neodoljivim smiješkom i ležernošću privući veliko jato udvarača. Bojazan od pada prihoda mogla bi natjerati Jarce da se zatrpaju poslovnim obavezama, a Vodenjaci bi trebali pažljivo osluškivati signale koje im tijelo šalje

Bikovi su ušli u povoljnije razdoblje. Bit će gladni akcije i raspoloženi za druženje neovisno o broju zaraženih od koronavirusa. Nanizat će mnogo susreta na kavama i večerama. U ljubavi će biti opušteni i lišeni sumnji. Komunikativnost i radoznalost mogle bi ih dovesti do neočekivanog izvora prihoda. Ljubav za dobrim zalogajem navest će ih na neumjerenost, a vaga i ogledalo postat će im mrski neprijatelji.

Vage će neodoljivim smiješkom i ležernošću privući veliko jato udvarača. Za slobodnjake je to odlična vijest, ali Vage teško odolijevaju zovu koketiranja i ako su u vezi. Izmaknu li stvari kontroli, većina krivnje bit će na njima. U pregovorima i obavljanju zadataka trebali bi biti oprezni radi neutraliziranja nepovoljnog Merkurovog položaja.

Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Prije no što se u društvenom životu Jaraca uhvati paučina, trebali bi poduzeti odlučne korake. Kad se nađu u mnoštvu veselih ljudi, shvatit će koliko im je to nedostajalo. Bojazan od pada prihoda mogla bi ih natjerati da se zatrpaju poslovnim obavezama. No strahovi su im preuveličani pa mirno mogu odgoditi neke planove. Možda vjeruju pogrešnoj osobi ili precjenjuju njene sposobnosti.

Što zvijezde donose Jarcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.