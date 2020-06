Astrolozi su predvidjeli da će nam 2020. promijeniti živote, a evo što nas još čeka

Zbog rijetkog poravnavanja Saturna i Plutona, koje se dogodilo 12. siječnja, astrolozi su već duže vrijeme upozoravali da nam 2020. godina donosi ogroman globalni preokret. Pandemiju koronavirusa nisu spominjali, a kad se ona dogodila, mnogi kojima je 2020. obećavala financijski i drugi napredak ostali su razočarani i počeli su sumnjati u svoje astrološke zvijezde. Unatoč razočaranju u jeku pandemije koronavirusa, astrologija doživljava novi procvat pa pogledajmo što nam to zvijezde još predviđaju u 2020. godini

U kontekstu pandemije i oslanjanja jednih na druge, bilo to pridržavanje pravila socijalne distanciranosti, bilo pomaganje najpotrebitijima, značajno mjesto pripada Neptunu. Zahvaljujući njemu prepoznajemo važnost interakcije i umjesto da se pretvaramo kako smo sami sebi dovoljni, on nam daje razumijevanje važnosti povezivanja.

Promjene načina konzumiranja vijesti

Do kraja godine čeka nas još nekoliko pomrčina u polaritetu Blizanaca i Strijelca (dva suprotna zvjezdana znaka), što dovodi u pitanje propagandu, vijesti i slobodu medija. To će nas kao konzumente informativnih medija osnažiti da budemo kritičniji i provjeravamo izvore informacija.

Sezone pomrčina su i vrijeme za razmišljanje o načinu našeg komuniciranja s ljudima koji nas okružuju. Nudi nam to i priliku da sagledamo kako izražavamo svoju brigu prema drugima i da otkrijemo što nam je činiti da bi naši postupci bili odraz naših osjećaja.

Osim pomrčine Mjeseca u Strijelcu, koja se već dogodila 5. lipnja, valja još obratiti pažnju na pomrčinu Mjeseca u Blizancima 30. studenog i potpunu pomrčinu Sunca u Strijelcu 14. prosinca.

Vrijeme retrogradnosti vrijeme je za inventuru

Uz retrogradnost obično vežemo nastanak negativnih pojava, ali imaju one i svojih pozitivnih strana, poput prilike koju nam nude za analizu našeg života. Trenutačno retrogradna Venera (od 13. svibnja do 24. lipnja) vrijeme je u kojem nas astrolozi pozivaju da preispitamo svoje odnose. Retrogradna Venera nudi nam priliku da uđemo duboko u sebe, sagledamo vlastite vrijednosti i prilagodimo ih s ciljem poboljšanja naših odnosa.

U razdoblju retrogradnog Marsa (od 9. rujna do 13. studenog) možda ćemo morati kontrolirati svoju frustraciju ili bijes, posebno kad se radi o posljedicama pandemije. 'To je vrijeme u kojem možemo biti aktivni sudionici promjena za već postojeće probleme', objašnjava McCarthy i dodaje kako postoji potencijal za ujedinjenje u borbi protiv socijalnih i zdravstvenih problema.

Pred nama su i dvije retrogradnosti Merkura koje izazivaju strepnju. U razdobljima od 18. lipnja do 12. srpnja te od 13. listopada do 3. studenog moglo bi doći do velikih i potresnih promjena. S obzirom na to da retrogradnost Merkura utječe na komunikaciju i tehnologiju, astrolozi potonju retrogradnost Merkura vežu uz američke predsjedničke izbore 3. studenog.

Spomenimo i to da se parlamentarni izbori u Hrvatskoj održavaju u vrijeme prve retrogradnosti Merkura.