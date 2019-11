Bijele tenisice i dalje dominiraju stajlinzima, a Selena Gomez ne izlazi iz ovog modela

Lijepa glumica i pjevačica Selena Gomez kad je u pitanju moda rijetko kad griješi, a njezine street style kombinacije inspiracija su za brojne zaljubljenice u modu

Atraktivna 27-godišnjakinja začinila je stajling s ležernom punđom koju je osvježila s modernim srebrnim špangicama.

Mlada glazbenica i glumica čiji hit 'Lose You to Love Me', trenutačno vlada svjetskim top ljestvicama, a kako se pisalo, pjesmu je posvetila svom dugogodišnjem dečku Justinu Bieberu.