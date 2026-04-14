Bijela satenska suknja opet je hit, a slavne dame nose je poput ikone 90-ih

Bijela satenska suknja, jedan od najprepoznatljivijih komada minimalističke mode 90-ih, ovog se proljeća vratila u prvi plan. Potvrđuju to i izdanja Taylor Swift, Emme Stone i Belle Hadid, a one su je nosile svaka na svoj način

Jednostavna, ženstvena i nenametljivo elegantna, bijela satenska midi suknja ponovno se nameće kao jedan od ključnih komada sezone. Lagani pad materijala, suptilan sjaj i čista silueta čine je komadom koji izgleda dotjerano bez mnogo truda, a posljednjih tjedana viđena je u nizu stajlinga slavnih, od dnevnih kombinacija do crvenog tepiha.

Povratak minimalističke klasike Taylor Swift nosila je dugu bijelu satensku suknju uz crni top na bretele i sandale s potpeticom, a Emma Stone odabrala je sličan model brenda Khaite te ga je kombinirala s crnim topom kratkih rukava i natikačama s petom.

Bella Hadid potvrdila je taj trend na postoskarovskoj zabavi Vanity Faira pojavivši se u vintage Pradinoj verziji i topu nalik marami.

Sve to učvršćuje status bijele satenske suknje kao jednog od vodećih proljetnih komada. No njezin povratak nije slučajan jer se naslanja na obnovljeni interes za estetiku 90-ih i profinjeni minimalizam koji opet dolazi u fokus. Inspiracija iz ormara Carolyn Bessette Kennedy Velik dio tog interesa veže se uz Carolyn Bessette Kennedy, i danas sinonima za suzdržan, elegantan i besprijekorno čist stil. Dodatnu pozornost njezinoj estetici donijela je i serija Ryana Murphyja 'Love Story', ponovno otvorivši priču o njezinu odnosu s Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem Jr.-om.