Bijela satenska suknja opet je hit, a slavne dame nose je poput ikone 90-ih

I. B.

14.04.2026 u 07:07

Emma Stone
Emma Stone Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
Bijela satenska suknja, jedan od najprepoznatljivijih komada minimalističke mode 90-ih, ovog se proljeća vratila u prvi plan. Potvrđuju to i izdanja Taylor Swift, Emme Stone i Belle Hadid, a one su je nosile svaka na svoj način

Jednostavna, ženstvena i nenametljivo elegantna, bijela satenska midi suknja ponovno se nameće kao jedan od ključnih komada sezone. Lagani pad materijala, suptilan sjaj i čista silueta čine je komadom koji izgleda dotjerano bez mnogo truda, a posljednjih tjedana viđena je u nizu stajlinga slavnih, od dnevnih kombinacija do crvenog tepiha.

Povratak minimalističke klasike

Taylor Swift nosila je dugu bijelu satensku suknju uz crni top na bretele i sandale s potpeticom, a Emma Stone odabrala je sličan model brenda Khaite te ga je kombinirala s crnim topom kratkih rukava i natikačama s petom.

Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Emma Stone Izvor: Profimedia / Autor: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bella Hadid potvrdila je taj trend na postoskarovskoj zabavi Vanity Faira pojavivši se u vintage Pradinoj verziji i topu nalik marami.

Bella Hadid Izvor: Profimedia / Autor: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Sve to učvršćuje status bijele satenske suknje kao jednog od vodećih proljetnih komada. No njezin povratak nije slučajan jer se naslanja na obnovljeni interes za estetiku 90-ih i profinjeni minimalizam koji opet dolazi u fokus.

Inspiracija iz ormara Carolyn Bessette Kennedy

Velik dio tog interesa veže se uz Carolyn Bessette Kennedy, i danas sinonima za suzdržan, elegantan i besprijekorno čist stil. Dodatnu pozornost njezinoj estetici donijela je i serija Ryana Murphyja 'Love Story', ponovno otvorivši priču o njezinu odnosu s Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem Jr.-om.

U njezinu ormaru midi suknja imala je važno mjesto, a bijela satenska verzija postala je jedan od zaštitnih znakova tog modnog izričaja. Još tijekom 90-ih taj je kroj bio nezaobilazan u garderobama modela, a afirmirale su ga kuće Calvin Klein, Prada i Helmut Lang.

Kako je nositi ovog proljeća

Ključ ovog trenda je u jednostavnosti. Bijela satenska suknja sama po sebi ostavlja dovoljno snažan dojam pa ostatak kombinacije treba ostati suzdržan i čist.

Može se nositi uz nježan top s detaljima od čipke i cipele s petom za ženstveniji dojam, ali i uz pripijenu majicu kratkih rukava te ravne sandale za ležerniju dnevnu varijantu. U oba slučaja rezultat je isti: elegantan stajling koji djeluje promišljeno, a ne prenaglašeno.

