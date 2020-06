11 zlata vrijednih savjeta: Evo kako stvoriti boho ugođaj u domu od A do Ž

Za potpuno novi doživljaj doma ponekad je dovoljno promijeniti detalje i nadodati nekoliko statement komada koji će učiniti bitnu razliku. Posljednjih godina u interijerima je sve prisutniji boho stil uređenja koji odiše udobnošću i u prostor unosi osjećaj smirenosti i bezbrižnosti. Svi oni koji vole ovaj stil potvrdit će vam da se u boho interijeru osjećaju vrlo ugodno, a za to su uglavnom zaslužni svijetli i zemljani tonovi, prirodni materijali i pregršt biljaka koje su u ovom slučaju 'must have'

Ovaj eklektični stil uređenja interijera spoj je različitih stilova, kultura i vremenskih epoha, a misao vodilja na kojoj počiva ovaj trend je stvaranje boemskog prostora za život i uživanje. Ukoliko i sami želite u svoj dom unijeti dašak boho stila, pripremili smo za vas 11 koraka koje morate poštovati kako bi vaš dom poprimio šarmantan izgled dostojan Pinteresta.

1. Dodajte teksturu prostoru Boho stil voli različite teksture i trpi kič, stoga se poigrajte različitim ukrasima i detaljima sa zabavnim teksturama kao što su primjerice tepisi, pletene deke, izvezeni ukrasni jastučići, pletene košare i taburei i kožne fotelje, na zid objesite macrame, ne bojte se dodati nekoliko slojeva i ukrasa različitih dimenzija i pregršt prirodnih materijala. 2. U prostor uklopite niski namještaj Obzirom da boho stil u sebi krije elemente orijentalnog i nomadskog stila, u interijerima u kojima dominira boho stil primijetit ćete vrlo nizak namještaj kao što su taburei od rafije, kore banane ili mekane tkanine, pregršt jastuka pobacanih na tepih, niski stolići za kavu, niski, udobni kauči, pa čak i vrlo niski kreveti.

3. Držite se svijetlih tonova Tamni, lakirani i moderni namještaj bilo bi dobro izbaciti iz prostorije koju želite urediti u boho stilu. Držite se svijetlih tonova, posebice kada je riječ o zidovima i velikim komadima namještaja, koje možete začiniti s nekolicinom manjeg namještaja od drva, ratana ili namještajem u zemljanim bojama. Življe boje rezervirane su za ukrase poput jastuka, tepiha i umjetnina. Kontrast ćete postići ukoliko u prostoriju dodate jedan tamniji element kao što je primjerice luster. 4. Sobu ispunite biljkama Slobodno prostoriju ukrasite različitim biljkama koje će udahnuti život i svježinu. Biljke prebacite u pletene košare ili glinene tegle, a posebnu draž dat će i viseće biljke za koje možete i sami izraditi pletene držače. Boho obožava kaktuse, biljku Monstera koja će se odlično uklopiti pokraj kauča ili kreveta te bilo koje tropske biljke.

5. Rasvjeta je ključna U prostoriju uklopite pletene visilice i podne lampe, lanterne od ratana i metala te hrpu svijeća koje će stvoriti ugođaj. Cilj je stvoriti topao i ugodan prostor, stoga koristite žarulje s prirodnim žutim svjetlom. 6. Tepih je 'must have' U gotovo svakom boho interijeru primijetit ćete perzijski ili marokanski tepih koji je zasigurno statement detalj, ali nije uvijek i svima prvi izbor. Alternativa može biti običan bijeli čupavi tepih koji će stopiti sa svim bojama i uzorcima, a ukoliko se odlučite za prvu opciju, uvijek možete nabaciti i nekoliko dodatnih manjih tepiha od ovčje vune koji će dati slojevitost i učiniti prostoriju 'bogatijom'. Posljednjih sezona sve su popularniji i juteni tepisi koji su poprilično pristupačni.

7. Pazite na omjer uzoraka i neutralne okoline Ako ste se odlučili zid iznad kreveta ukrasiti sa šarenim tepihom ili efektnim umjetničkim slikama ili ste u dnevni boravak odlučili ubaciti veliki perzijski tepih koji pršti bojama, imajte na umu da ostale komade namještaja i ukrase birate iskljulivo u neutralnim bojama. Obična bijela posteljina ili kauč odlično su rješenje u tom slučaju. 8. Uklopite vintage komad namještaja Vintage komadi namještaja pričaju svoju priču i prostoriji u trenu daju karakter. Predlažemo da od bake posudite stari naslonjač za dnevni boravak ili drvene stolice za blagovaonicu.

9. Pazite da interijer ne izgleda sterilno Nipošto ne želite da interijer izgleda monotono, jer to nikako nije cilj boho stila. Dodajte malo boje uz pomoć efektnih slika koje možete oslikati i sami, obojajte jedna vrata u jarko žutu boju, nabacajte na kauč šarene jastuke, namještaj ukrasite upečatljivim zdjelama za voće i vazama. 10. Ne podcjenjujte moć mirisa Već smo spomenuli kako je u boho interijeru važno imati svijeće koje će dati toplinu, pa zašto to ne bi bile aromatične svijeće zbog kojih će vaš dom mirisati kao iz bajke? Odaberite svijeće s aromom vanilije, pamuka ili kojeg god vama dragog mirisa koji će vas umiriti na kraju napornog dana.