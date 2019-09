ZFF otkriva prve programske adute

Na 17. ZFF-u gledamo Beanpole, film s potpisom Kantemira Balagova, najtraženijeg nadolazećeg redatelja na svjetskoj filmskoj sceni te nova ostvarenja nordijskih majstora Roya Anderssona i Grímura Hákonarsona

Zagreb Film Festival, najveća zagrebačka filmska avantura, održat će se sedamnaesti put od 7. do 17. studenog u kinu Tuškanac, MSU, dvorani KIC, KUC Travno, NS Dubrava i Laubi. Nakon više od deset godina, ZFF se nalazi na novom početku te u novo poglavlje ulazi bez najveće i najljepše kinodvorane, kina Europa, čija je budućnost i dalje neizvjesna - s nadom u neka bolja vremena za kinoprikazivaštvo u Zagrebu.

Okosnicu festivala, kao i dosad, čini glavni natjecateljski program dugometražnog i kratkometražnog filma koji daje pregled najbolje recentne produkcije debitantskih i drugih filmova iz cijeloga svijeta te natjecateljski program domaćeg kratkog metra Kockice, platforme kroz koju su sa svojim kratkometražnim radovima prošetala sva najvažnija novija imena domaćeg filma.

Među desetak naslova koje će ZFF ove godine prikazati u glavnom natjecateljskom programu dugometražnog igranog filma uvršten je aktualni ruski predstavnik u utrci za Oscare, Beanpole, film s potpisom trenutačno najtraženijeg talenta na međunarodnoj festivalskoj sceni, mladog ruskog autora Kantemira Balagova. Film se temelji na književnom predlošku The Unwomanly Face of War, Nobelom ovjenčane bjeloruske novinarke i književnice Svetlane Aleksijevič, a pripovijeda o učincima rata – ludilu, boli i paralizi iz perspektive dviju žena, koje nakon povratka s fronte u Lenjingrad 1945. godine pokušavaju ponovno izgraditi svoje živote.

Balagov je bio učenik velikog ruskog redatelja Alexandra Sokurova, a već je izgradio prepoznatljiv stil u kojem kombinira gotovo dokumentaristički realizam s kompleksnim metaforama. Njegov prethodni film Closeness (2017.) osvojio je u Cannesu nagradu FIPRESCI, a Beanpole je ove godine nagrađen za režiju u programu Izvjestan pogled. Film hvale i zbog vizualnog prosedea, koji priziva remek-djela europskog slikarstva, a potpisuje ga jedna od najtalentiranijih ruskih direktorica fotografije, 25-godišnja Ksenia Sereda.

Natjecateljski program Ponovno s nama u novu festivalsku godinu također ulazi u pomalo redizajniranom izdanju: dosad je okupljao autore koje ZFF kontinuirano prati kroz glavni program, a od ove godine u obzir dolaze i redatelji čije je filmove ZFF distribuirao. Najboljem filmu iz programa dodijelit će se nagrada Zlatni bicikl, a novost je i da umjesto žirija, od ovog izdanja o pobjedniku odlučuje publika.

U spomenutom programu prikazuju se novi naslovi iz radionica dvojice slavnih nordijskih redatelja. Novi film Roya Anderssona About Endlessness, gorko-slatka kompilacija egzistencijalističkih skečeva koju nastanjuju izgubljene duše i usamljena srca, na ZFF stiže iz Venecije s osvojenim Srebrnim lavom za režiju. Toplu i humornu ljudsku dramu The County u režiji islandskog redatelja Grímura Hákonarsona zbog snažne protagonistice koja se suprotstavlja sistemu kritičari uspoređuju s kino uspješnicom Tri plakata izvan grada. Kao i prethodni film, Ovnovi, kojim je otvoren 13. ZFF, The County gledatelje vodi u duboko u ruralni Island. Junakinja je tiha i radišna vlasnica mljekarske farme koja se nakon iznenadne muževe smrti, do grla u dugovima, odlučuje žestoko suprotstaviti lokalnoj monopolističkoj i eksploatatorskoj kooperativi.

Uz Ponovno s nama, niz sjajnih filmova moći će se pogledati i u natjecateljskom programu filmova za mlade PLUS, kao i popularnim popratnim programima: Velikih 5, Bibijada, Moj prvi film, Dani LUX filma te Festivali pod reflektorom. Osmo izdanje edukativne platforme za umrežavanje profesionalaca INDUSTRIJA kao i dosad uključit će niz radionica, predavanja, panela i pitching forum studentskih projekata iz regije.

Nakon što je lani obišao rekordnih 16 gradova, program ZFF putuje nastavlja se i ove godine. Tako će nekoliko odabranih naslova iz aktualnog programa biti prikazano u Samoboru, Bjelovaru, Slatini, Pazinu, Varaždinu i nizu drugih gradova.

Generalni pokrovitelj Festivala je Hrvatski Telekom, a financijski ga podržavaju Gradski ured za kulturu, Hrvatski audiovizualni centar i Kreativna Europa – potprogram MEDIA. Pokrovitelj novčanih nagrada u međunarodnom programu je Addiko Bank.

Dodatne informacije o Zagreb Film Festivalu pronađite na službenoj festivalskoj (www.zff.hr) te na Facebook stranici (www.facebook.com/ZagrebFilmFestival).