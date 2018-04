Zanima vas kamo ljudi idu nakon smrti? Ova izložba nudi odgovor

U zagrebačkoj Oris Kući arhitekture 10. travnja u 19 sati otvara se izložba zagrebačke ilustratorice Klarxy koja će predstaviti grafički roman u obliku mape zagrobnog života te pokušati odgovoriti na vječno pitanje: 'Kamo ljudi odlaze nakon smrti?'

Umjetnica i ilustratorica Klarxy vodi nas na putovanje prema Dolje, mjestu gdje ljudi završavaju ako odluče i dalje postojati čak i nakon svoje smrti, a gdje su neki od stotinu likova, primjerice, stariji bračni par u posjetu svojoj preminuloj unuci i mlada žena koja se ugušila na svoju bračnu noć, stoji u najavi izložbe 'Where Do People Go After They Die?' (Kamo ljudi odlaze nakon smrti?), koja se u Oris Kući arhitekture moći pogledati do 28. travnja.