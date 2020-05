Program kulturnih sadržaja na otvorenom platforme Drive in kultura otvorit će filmsko-glazbeni drive-in spektakl koji od 15. do 17. svibnja na parkiralištu Hala V iza zagrebačkog Tehničkog muzeja donosi vikend domaćih filmskih hit naslova uz popratni glazbeni program

'U petak navečer, 15. svibnja, zabava se vraća u grad, a tijekom naredne tri večeri gledat ćemo recentne i starije domaće hit naslove, i to duge i kratke, igrane, animirane i dokumentarne filmove, uz obavezno poštivanje mjera socijalnog distanciranja', stoji u najavi. Popratni glazbeni program, s kojim će započinjati svaka filmska večer, također će kreirati popularne domaće snage poput omiljenog veterana zagrebačke elektronske scene, DJ Felvera.

Kako se ističe u najavi, tijekom tri večeri, od petka do nedjelje, posjetitelji će imati priliku doživjeti jedinstveni spoj umjetnosti i zabave iz udobnosti vlastitog automobila po principu američkog popularnog načina okupljanja mladih, drive-in kina.

Osim dugometražnih hrvatskih filmova, u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti, svaku večer prikazat će se i neki od najboljih studentskih kratkometražnih filmova snimljenih u posljednjih nekoliko godina koji su prepoznati i od strane svjetskih festivala, kao što su 'Igra malog tigra' (2015.) Jasne Nanut, '13+' (2016.) Nikice Zdunić te recentni hit prošlogodišnjeg izdanja programa Kockice Zagreb Film Festivala, 'Južno voće' (2019.) Josipa Lukića.

Filmski program obogatit će i kratkometražni animirani filmovi nastali u produkciji Akademije likovnih umjetnosti – 'I'm not feeling very well' (2019.) Sunčane Brkulj, koji je selektiran za ovogodišnji, zbog korone otkazan Međunarodni festival animiranog filma u Annecyju, te nagrađivani film 'Odrasti u malo drvo' (2019.) Noemi Ribić.

Projekt 'Drive in kultura' pokrenuo je produkcijski duo SABMARINE iza kojeg već nekoliko godina stoje studenti Akademije dramske umjetnosti, Marin Leo Janković i Sabrina Herak Smoković. Misija im je podsjećati na važnost umjetnosti u ovim turbulentnim vremenima, revitalizirali kulturni sektor te potaknuti koncept kulture na otvorenom.

Vikend drive-in filmsko-glazbeni spektakl označit će početak razvoja nove platforme za nezavisnu kulturu koja je zbog pandemije koronavirusa trenutno potpuno blokirana. Događanje je ujedno humanitarnog karaktera te predstavlja poziv publici na akciju i doniranje sredstava za studente koji su ostali bez izvora prihoda u ovim zahtjevnim vremenima.

'Poznata je činjenica kako su mnogobrojni projekti otkazani, rad ograničen, a o njihovoj se egzistenciji u ovom kriznom vremenu rijetko progovaralo. U suradnji sa zakladom Solidarna prikupljat će se sredstva za studente, te će se zatim u dogovoru sa Sveučilištem u Zagrebu, usmjeriti prema najugroženijima', ističu organizatori.

Svi oni koji žele pomoći mladima svoj doprinos mogu dati uplatom na poseban žiro račun u razdoblju od 13. do 20. svibnja. Sve dodatne informacije dostupne su na poveznici www.driveinkultura.com.

Za prvo događanje Drive in kulture ulaz i broj automobila je ograničen i posebno reguliran zbog sigurnosnih mjera. Svoje je mjesto potrebno unaprijed rezervirati putem web stranica projekta.