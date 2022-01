'Yellowjackets' - ženska varijanta 'Gospodara muha' s eksplozivnim epilogom

'Yellowjackets' može značiti 'žute jakne', ali i 'ose', a serija toga naslova jedna je od najuzbudljivijih koje su zavladale američkim kabelskim kanalima krajem 2021. Priča o članicama srednjoškolske nogometne momčadi koje su sredinom devedesetih, nakon zrakoplovne nesreće zaglavile u divljini, ali se i dvadeset pet godina poslije bore s duhovima svojih tadašnjih postupaka i iskustava upravo ovih dana dobiva svoj finale. Hoće li nam otkriti sve tajne ili nas upecati na udicu 'cliffhangera' za sljedeću sezonu?

Već dugo nisam pogledala seriju koja odmah na početku ima tako napetu i tako zastrašujuću 'udicu' s kojom će vas upecati na daljnje gledanje. Mlada bosonoga djevojka po zamrznutoj šumi uz vriskove i uzdahe užasa bježi pred lovcima maskiranim u životinjsko krzno, kožu i rogove te u paničnom bijegu upada u jamu sa šiljcima. U sljedećoj sceni vidimo je kako visi naglavačke s improviziranih vješala za klanje, a u sceni nakon toga vidimo maskirane lovce, odnosno lovkinje kako jedu meso ispečeno na logorskoj vatri u šumi. Nagovještaj kanibalizma i više je nego jasan. Užasnuti gledatelj skoro si odgrizao nokte do lakata, ali jednostavno MORA dalje gledati.

No onda sve krene sporijim, no ipak dovoljno atmosferičnim i nervoznim tempom da su nokti i dalje glavna grickalica. Saznajemo da ćemo zapravo gledati priču o četiri preživjele članice djevojačke nogometne momčadi koja je prije dvadeset pet godina, na putu na jednu važnu utakmicu, doživjela strašnu zrakoplovnu nesreću. Nekolicina ih je preživjela, ali se našla u divljini u kojoj ih očito dugo vremena nitko nije pronašao. Dvadeset pet godina poslije susrećemo neke od preživjelih kao četiri sredovječne žene u različitim životnim situacijama.

Shauna (Melanie Lynskey) udana je kućanica s jednom kćeri koja je očito odustala od svih svojih velikih ambicija o pohađanju elitnog sveučilišta i sada kod kuće trančira zeca za večeru. Natalie (Juliette Lewis) nestabilna je ovisnica koja upravo izlazi s tko zna kojeg programa odvikavanja od droge, a usput je još zapretena u svoj nekadašnji tinejdžerski identitet indie otpadnice, koji sad već sve teže uspijeva održati s kakvim-takvim dostojanstvom. Taissa (Tawny Cypress) uspješna je pravnica koja se upravo natječe za gradonačelnicu i u kampanji se pomalo otkrivaju sve slabosti njezina odnosa sa suprugom, ali i psihički problemi koje joj ima sin. Missy (Christina Ricci) pomalo je psihopatski isfurana i iskompleksirana medicinska sestra koja radi u lokalnom staračkom domu. Sve četiri posjećuje tajanstvena novinarka koja želi saznati njihovu pravu priču o boravku u divljini nakon nesreće, ali one to nikako ne žele ispričati. Povrh svega toga, još jedan preživjeli - izvjesni Travis (Kevin Alves) , koji je u mladosti bio velika Nataliena ljubav - odjednom je pronađen mrtav. Stari demoni pomalo izlaze iz mraka, a naše četiri glavne junakinje nikako ne žele da ih nitko drugi ikada vidi i upozna.

No u praksi - mnogo se zanimljivija priča u seriji događa u stvarnosti. Možda samo zato što u ponašanju četiriju preživjelih nogometašica vidimo posljedice onoga što im se dogodilo, nerazriješenu traumu - možda i zločine, možda je to zato što u priči o sadašnjosti glume tri neosporno velike glumice koje cijeloj priči dodaju i svoju čaroliju, a možda je to jednostavno zato što se priča iz prošlosti - ona koja je počela supernapetom i užasavajućom 'udicom' - nevjerojatno rasteže. Ovih će dana biti emitirano finale, a mi i dalje nemamo nijednu jedinu naznaku onoga što se dogodilo, dok se u sadašnjosti dogodilo toliko toga da je, barem meni, već postalo gotovo pa svejedno što se, dođavola dogodilo uz tu logorsku vatru. A kada vam kanibalizam postane MANJE BITAN u priči, nešto je opako prevagnulo na drugu stranu.

Ipak, kako god bilo i koje god nedostatke imala serije i štogod prekrivala kulerskim soundtrackom i mrežastim čarapama u martensicama, 'Yellowjackets' bez sumnje JEST jedna od uzbudljivijih serija koje su se pojavile na američkim kabelskim kanalima (Showtimeu) krajem 2021. Nije još eksplicitno najavljeno ulazi li serija u drugu sezonu, ali prema svemu sudeći, imat će je. Vjerojatno nam zato u zadnjoj epizodi neće otkriti baš sve ni o početnoj situaciji uz logorsku vatru, ali ni o događajima u sadašnjosti. No tkogod je pogledao dosad emitiranih devet epizoda sasvim sigurno čeka finale s već pripremljenim kokicama. Pa makar i, kao ja, bio siguran da će kraj zadnje epizode dočekati lupajući se šakom u čelo i pitajući se: 'I kako ću ja sad izdržati do sljedeće sezone?!'