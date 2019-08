Vladimira Spindler snimila film o kultnom domaćem umjetniku: 'Nisam nikada pomislila da će Trokut umrijeti. Ovo je moj poklon njemu'

Posljednje snimanje

'Trokut me nazvao 28. kolovoza i rekao kako želi da snimim njega i Ivana Posavca kako snimaju drvo jabuke u vrtu kod ureda odvjetnika Silvija Hraste. Osim što je htio da to stavimo u film, pozvao me u ured da potpišem da smijem koristiti fotografije njegovih uradaka koje sam dobila na CD-u. Zapravo, kada je umro, nekoliko dana nakon toga, pomislila sam da me želio zaštititi od eventualnih problema oko materijala. Dan nakon što je umro nazvao me Posavec i rekao mi kako su oni dan prije snimali tu jabuku, no kako je Trokut izrazio želju da se sutradan opet nađu i da ja dođem pa su ponovili snimanje kako bih imala materijala za film. To je na kraju bilo naše posljednje snimanje', kaže Vladimira Spindler.