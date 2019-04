U Zagrebu gostuje stručnjak za filmski marketing koji je radio i na hitu Bohemian Rapsody

Ured MEDIA Hrvatske u Zagreb 4. i 5. travnja dovodi stratega za filmski marketing Mathiasa Noschisa koji će održati predavanje i radionicu

Predavanje u Zagrebu će biti usmjereno na glavne aspekte filmskog marketinga. Prvi dio prezentacije osvrnut će se na elemente uspješnih filmskih marketinških strategija (tržišno pozicioniranje, detektiranje ciljane publike, benchmarking), dok će drugi dio predavanja biti posvećen primjerima uspješnica u europskom igranom i dokumentarnom filmu. U tom dijelu istražit će se kako promidžbene aktivnosti mogu biti implementirane u različitim fazama proizvodnje filmskog djela, osobito putem društvenih medija.

Mathias Noschis je strateg za filmski marketing s dugogodišnjim iskustvom u odnosima s javnošću, oglašavanju i brendiranju. Osnivač je Alphapande, marketinške agencije za film specijalizirane za razvoj marketinških strategija i implementaciju društvenih medijskih kampanja za nezavisne kao i visokoproračunske filmove.

Popis klijenata agencije uključuje 20th Century Fox, Warner Bros., Under the Milky Way te mnoge nezavisne europske produkcijske kuće. Recentni naslovi za koje je Alphapanda pripremala kampanju jesu 'Touch Me Not', rumunjske redateljice Adine Pintilie za koji je osvojila nagradu Zlatni medvjed na Berlinaleu 2018., 'The Guest', talijanskog redatelja Duccia Chiarinija, prikazan u Locarnu 2018., 'Another Day of Life', redatelja Raúla de la Fuentea i Damiana Nenowa, koji je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2018., te visokoproračunski filmovi 'Bohemian Rapsody', 'The Favourite' i 'Smallfoot'. Alphapanda također vodi promidžbu Europskih filmskih nagrada.