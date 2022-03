U pandemiji glazba po prihodima pala 40 posto, film 30, a umjetnost 25 posto

Hrvatske kulturne i kreativne industrije od 2019. snažno su po prihodima pale, u prosjeku za 8,5 posto, ali neki njezini dijelovi, kao primjerice glazba pala je 40 posto, film 35 posto, umjetnost 25 posto, rečeno je na skupu 'Kako je autorsko pravo spasilo stvar u godinama pandemije'

Skup je održan u okviru 'Tjedna Porina u Osijeku', a glavni direktor Hrvatskog društva skladatelja (HDS) ZAMP-a Nenad Marčec kazao je kako je studija o utjecaju pandemije bolesti covid-19 na hrvatske kulturne i kreativne industrije, koju je za Ministarstvo kulture i HDS izradio zagrebački Ekonomski institut, pokazala da su od 2019. godine neka područja, poput video igara bila u porastu, kao i neki drugi segmenti te industrije. Iz tih se podataka vidi koliko su teško stradali neki dijelovi kulturnih i kreativnih industrija, rekao je dodajući kako je prošla godina s prihodima bila još uvijek 12-tak posto niža nego 2019. godine. S obzirom na to da i prošle godine nije bilo koncertnih djelatnosti, turizam je bio u smanjenom obliku, a kinematografi nisu radili u punom opsegu, Marčec to drži to prihvatljivim jer je puno prihoda ostvareno od Youtubea, Netflixa i od nekih platformi koje sada imaju jako velik broj pretplatnika u Hrvatskoj.