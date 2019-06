Treća sezona 'Dobre bitke' - nekima najbolja, a nekima najgora sezona ove serije

U trećoj sezoni 'Dobre bitke' privatno više nije privatno - sve je politika. I ne samo to. Ovaj spin-off serije 'Dobra žena' pokazuje i kako, kada doista dođe do političke borbe dobra i zla - sve maske padaju. Niti su oni koji se bore na 'pravoj' strani anđeli niti su svi oni koji se bore s 'pogrešne' strane baš svi do jednog demoni. Bitka se zaoštrava, a privatni odnosi među likovima sve su više definirani političkom situacijom. Nekim se gledateljima to svidjelo, a neki su seriju zbog toga zamrzili

Ima jedna scena u prvom dijelu treće sezone 'Dobre bitke', a u kojoj jedan muški zaposlenik odvjetničke firme ulazi u kancelariju svoje kolegice Lucce Quinn dok ona izdaja mlijeko iz dojki. Muškarac se stilta, kao što to muškarci (a i štokoja žena) i obično čine u takvim situacijama, ali Lucca ni ne trepne. Jednostavno zapodjene razgovor s kolegom kao da se ništa drugo uopće nije ni dogodilo. To je jedna sitnica, nekima možda jedva primjetna, ali mene je oduševila. Pumpica za izdajanje - taj divan izum koji ženama koje su nedavno postale majke omogućuje da i dalje rade svoj posao, ali i kvalitetno hrane svoje novorođenče napokon je u nekoj televizijskoj seriji tretirana onako kako je se treba tretirati - kao uobičajeni dio uredske opreme. Ako se i neki muškarac lecne na prizor u kojem je žena upotrebljava u uredu, to je njegov problem. Žena koja je koristi ne bi se trebala na to previše obazirati. Ona radi ono što treba učiniti i ne namjerava to skrivati jer je to normalno.

Treća sezona serije 'Dobra bitka' općenito mi se svidjela, ali jedan od elemenata zbog kojih mi je posebno draga, možda još i draža od prethodnih sezona, upravo je taj tretman Luccina majčinstva. Ta je odvjetnica, naime, u prethodnoj sezoni zatrudnjela, odlučila roditi dijete, ne udati se za oca svojeg djeteta, a kao što vidimo u ovoj sezoni, odlučila je nastaviti raditi u odvjetničkoj firmi za koju radi i nedugo nakon djetetova rođenja. Njezina odluka da to učini uopće se ne dovodi u pitanje, čak i ona sama ima dvojbe oko 'sukoba' majčinstva i posla samo u jednom kratkom trenutku - kada joj ponude da vodi odjel za rastave u firmi. Znajući da to znači još malo više posla, još malo više boravka u uredu, još malo više pumpice za izdajanje i shodno tome, još malo manje direktnog dojenja i druženja s djetetom - Lucca nekoliko minuta lamentira na krevetu pokraj svojeg usnulog novorođenčeta. Njezinu lamentaciju prekidaju zvukovi djetetovih probavnih procesa i dvojbe o Luccinoj karijeri više se ne otvaraju nijednom tijekom sezone jer je više-manje jasno da je odlučila to što je odlučila.