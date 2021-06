Svečano otvoren 31. Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb 2021

Ceremonijom svečanog otvaranja u Kinu SC u ponedjeljak navečer započeo 31. Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb 2021 u sklopu kojega će od 7. do 12. lipnja u kinima SC i Tuškanac, Teatru &TD te na brojnim drugim gradskim lokacijama biti prikazano mnoštvo umjetničkih animiranih filmova, uz brojna popratna događanja

U dvorani Kina SC izaslaniku ministrice kulture i medija RH Nine Obuljen Koržinek, državnom tajniku Krešimiru Partlu, visokim predstavnicima diplomatskog zbora, predstavnicima medija i uglednim gostima međunarodne animacijske scene obratili su se i Christopher Peter Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Daniel Šuljić, umjetnički ravnatelj Animafesta, te Matea Milić i Paola Orlić, producentice Festivala.

'Uspjeh Animafesta možemo zahvaliti organizatorima koji iz godine u godinu dokazuju kako se radi o jednoj velikoj i važnoj manifestaciji, no najveća zahvala, naravno, ide animatorima. Slavna prošlost hrvatske animacije nije jedino zbog čega možemo biti ponosni. Naši su animatori i dalje relevantni na svjetskoj sceni te i danas pridonose raznolikosti i kvaliteti animacije u svijetu. Možemo se samo prisjetiti Dalibora Barića i njegovog filma Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa kojega se gledalo i hvalilo diljem svijeta, a koji je napravljen na mikrobudžetu. Posebno bih istaknuo činjenicu da se u ovako jakoj međunarodnoj konkurenciji Animafesta našlo i pregršt hrvatskih filmova, od kojih su dva i u natjecanju VR radova, što je posebno 'skup sport'. Ipak, animacija je kod nas nedovoljno financirana. To imamo priliku promijeniti već sada kada dva bitna zakona idu prema drugom, konačnom čitanju u Saboru. Carpe diem! Pozivam na veću dozu ambicije i hrabrosti glede toga zakona. Ja sam uvjeren da će se naša ministrica, gospođa Nina Obuljen Koržinek, potruditi da to napravi. Upoznao sam je prije 25 godina dok je bila aktivistica, i to vrlo uspješno, glede kulturnog diverziteta na svjetskom nivou. Ona razumije o čemu pričamo, zna da je to važno i ja sam uvjeren da u njoj još gori plamen aktivistice. Želim vam odličnih šest dana festivala', kazao je Marcich.