Sve je spremno za 91. dodjelu Oscara; najviše nominacija imaju 'Roma' i 'Miljenica'

Najprestižnija nagrada na području filmske umjetnosti, slavni Oscari, dodijelit će se 91. put 25. veljače na svečanosti koja će ove godine proteći bez voditelja, a u utrku za slavni zlatni kipić s po deset nominacija ulaze crno-bijeli film ‘Roma’ i engleska povijesna drama ‘Miljenica’, s po osam nominacija slijede glazbeni film ‘Zvijezda je rođena’ i politička komedija ‘Čovjek iz sjene’, kojima je za petama ‘Black Panther’, film o superheroju sa sedam nominacija

Kategoriju najboljega filma predvodi poluautobiografski film ‘Roma’ Alfonsa Cuaróna, koji je osvojio deset nominacija za Oscare, uključujući i one za najbolji strani film. Odnese li pobjedu za najbolji film, postat će prvi film na jeziku koji nije engleski kojemu je to uspjelo, ali i prvi film nekog streaming servisa. Film je nominiran i u kategoriji za najbolju režiju, glavnu žensku ulogu (Yalitza Aparicio), sporednu žensku ulogu (Marina de Tavira) originalni scenarij, fotografiju, scenografiju, zvuk i montažu zvuka.

‘Blac Panther’, koji ima ukupno sedam nominacija, prvi je film o superheroju nominiran u kategoriji najboljega filma, u kojoj se natječu još i glazbena biografija ‘Bohemian Rhapsody’ te biografski film ‘Zelena knjiga: Vodič za život’ (Green Book) Petera Farrellyja.

Za Oscara u kategoriji najbolje muške uloge ove se godine natječu Christian Bale, za ulogu Dicka Cheneya u filmu ‘Čovjek iz sjene’ (Vice), Bradley Cooper za ulogu u filmu ‘Zvijezda je rođena’, Rami Malek za ulogu Freddieja Mercuryja u filmu ‘Bohemian Rhapsody’, Viggo Mortensen za ulogu u filmu ‘Zelena knjiga: Vodič za život’ (Green Book) i Willem Dafoe za ulogu u filmu ‘At Eternity's Gate’.

Uz Oliviju Colman i Yalitzu Aparicio, u kategoriji glavne ženske uloge nominirane su Glen Close, kojoj je ovo sedma nominacija, za film ‘The Wife’, Lady Gaga za ulogu u filmu ‘Zvijezda je rođena’ te Melissa McCarthy za film ‘Can You Ever Forgive Me?’.

Za najboljega sporednog glumca konkuriraju oskarovci Mahershala Ali (Zelena knjiga: Vodič za život) i Sam Rockwell (Čovjek iz sjene) te prvi put nominirani Adam Driver (‘Crni član KKKlana’), Sam Eliott (‘Zvijezda je rođena’) i Richard E. Grant (‘Can You Ever Forgive Me?’), dok su u kategoriji najbolje sporedne glumice, uz oskarovke Emmu Stone i Rachel Weisz, nominirane još i Marina de Tavira, Amy Adams (‘Čovjek iz sjene’) te Regina King (‘If Beale Street Could Talk’).

Nominacije za najbolju režiju, uz Cuaróna i Lanthimosa, dobili su Adam McKay za ‘Čovjeka iz sjene’, Pawel Pawlikowski za ‘Hladni rat’ i Spike Lee za film ‘Crni član KKKlana’.

U kategoriji najboljega originalnog scenarija nominirani su filmovi ‘‘Miljenica’, ‘Iskušenik’ (First Reformed’, ‘Zelena knjiga: Vodič za život’, ‘Roma’ i ‘Čovjek iz sjene’, a za adaptirani scenarij ‘The Ballad of Buster Scruggs’, ‘Crni član KKKlana’, ‘Can You Ever Forgive Me’, ‘If Beale Street Could Talk’ i ‘Zvijezda je rođena’.