'Silicijska dolina' u petoj sezoni doživjela nadogradnju softvera

Nakon četvrte sezone i odlaska T.J. Millera te još jednog ciklusa uspona i padova za firmu 'Pied Piper', mnogi su se pitali hoće li 'Silicijska dolina' uspjeti zadržati svoju duhovitost, ali i aktualnost satiričnog komentara na trenutačnu tech-industriju. Početak pete sezone pokazuje da nema razloga za zabrinutost

Čim se prije pet godina na HBO-u pojavila serija 'Silicijska dolina' , bilo je jasno da gledamo TV seriju koja je po mnogočemu drugačija od ostalih. Nije to bilo samo zato što joj je autor Mike Judge , lik koji je već prije, u filmu 'Office Space', pokazao da ima nesvakidašnju, ali silno duhovitu (i preciznu!) perspektivu na apsurde uredskog života. Bilo je to i zato što je to bila vjerojatno jedina serija na televiziji koja se bavila suvremenom visokotehnološkom industrijom i apsurdima uredskog/poslovnog života u njoj. Njezini su scenaristi bili i više nego dobro upućeni u hi-tech inovacije, ali i u način poslovanja i financiranja u Silicijskoj dolini.

Sumnju u uspješan nastavak serije pobudilo je i to što je krajem četvrte sezone objavljeno da seriju napušta T. J. Miller , glumac i komičar koji je sjajno utjelovio Ehrlicha Bachmana, do urnebesnog apsurda umišljenog vlasnika 'inovatorskog inkubatora', odnosno kuće u kojoj žive Richard i njegovi suradnici. Uvjeren da je novodobna inkarnacija Stevea Jobsa, Ehrlich je u seriji često funkcionirao kao katalizator, kako propasti, tako i spasa 'Pied Pipera', a usto je bio jedan od najživopisnijih i najupadljivijih likova u 'Silicijskoj dolini'. Kada se saznalo da T. J. Miller zbog neslaganja s ostatkom ekipe odlazi iz serije, štokoji se kritičar zapitao znači li to i njezinu propast.

Priča o toj inovaciji u seriju 'Silicijska dolina', osim toga, dolazi u pravi trenutak, taman nakon što su skandali poput onoga s Facebookom i Cambridge Analyticom čak i običnim korisnicima bez velikih računalnih znanja osvijestili probleme s privatnošću na današnjem internetu. Čak štoviše, ta priča u seriji služi i kao pokretač jednog novog problema - Richardova moralnog kompasa. Daleko od toga da se već i prije nismo bili uvjerili u to da Richard u ostvarenju svojeg sna zna debelo etički zastraniti - sjetimo se samo farme klikova u Indiji - no u novoj sezoni on postaje tata-mata, čovjek na položaju moći i to na sasvim nov način otkriva njegovu mračnu stranu. Moglo bi se zato reći da je s novom Richardovom ulogom i s 'Pied Piperom' kao napokon poželjnom firmom u Silicijskoj dolini ova serija doživjela svojevrsnu nadogradnju softvera.

No ono što uza sve priče o aktualnosti serije zapravo i dalje 'Silicijsku dolinu' čini sjajnom serijom jest činjenica da je serija i dalje smiješna. Svojim jedinstvenim miksom uzbudljivih poslovnih spletki, inteligentnih i nezrelih šala, uvjerljivo odigranih likova i sposobnosti da se šali na vlastiti račun (u petoj sezoni posebno je upečatljivo to što se scenaristi zezaju s činjenicom što im je serija strahovito bjelačka i muška) - ona pokazuje da itekako može preživjeti odlazak jednog glumca i lika. Uostalom, iako fizički nije prisutan, Ehrlich je u petoj sezoni ipak dosta važan faktor. Ako vas zanima kako - pogledajte nove epizode. Iako postoji i mnogo drugih razloga za to.