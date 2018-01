Prvi pogled na izložbu koja u Zagrebu predstavlja više od 50 europskih umjetnika

Nova izložba 'Glas umjetnika / I Am The Mouth' u suradnji zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti i zbirke Art Collection Telekom prilika je da hrvatska publika vidi, doživi i čuje glas umjetnica i umjetnika iz istočne i jugoistočne Europe, koji su ovdje slabo poznati

'Zbirka se fokusira na zemlje koje su do prije trideset godina bile iza Željezne zavjese, koje su iskusile veliki društveni i politički eksperiment izgradnje komunističkog i socijalističkog društva, a potom i dramatične promjene kada je uveden kapitalistički sustav', rekao je jedan od kustosa izložbe Rainald Schumacher.

S obzirom da su to 'radovi s pričom', posjetitelji će ih moći razgledati uz pomoć mobilnih aplikacijama ili prateće knjižice.

'Umjetnici su kao pravi arhivari, jako puno radova gleda unatrag na način koji simptomatičan za današnje vrijeme, to su fragmenti, male neobične priče koje na svjetlo dana izvlače i obnavljaju obiteljsku, privatnu ili kolektivnu memoriju', napomenula je Janković.

Prvi se put predstavlja niz umjetnika: Nevin Aladag, Anatolij Belov, Geta Brătescu, Levan Čelidze, Aleksandra Domanović, Petra Feriancova, Ksenia Gnilicka, Ion Grigorescu, Aneta Grzeszykowska, Nilbar Güreş Petrit Halilaj, Lesja Homenko, Pravdoljub Ivanov, Nikita Kadan, Mi Kafchin, Alevtina Kakhidze, Genti Korini, Eva Kotátková, Volodimir Kuznjecov, Nino Kvirivišvili, Piotr Lakomy, grupa Little Warshaw, Şükran Moral, Ciprian Mureşan, Lada Nakonečna, Vlad Nanca, Paul Neagu, Paulina Olowska, Roman Ondák, Dan Perjovschi, Cristian Răduţă, Stepan Riabčenko, Slavs and Tatars, Iza Tarasewicz i Agnieszka Polska, po čijem radu je izložba i dobila naziv.

Rad kolektiva ISTE sastoji se od plakata, billboarda i animacije kojima je, objasnila je Kulunčić, cilj senzbilizirati društvo prema ženama različite etničke, vjerske, rasne i seksualne pripadnosti, te osvještavanja važnosti prihvaćanja različitosti.

Zbirka Art Collection Telekom utemeljena je 2010. s ciljem promicanja umjetnosti na području srednje i istočne Europe.

'To je relativno mlada zbirka, prvi rad smo nabavili 2011. godine, a posebni smo po tome što se mali broj zbirki fokusira upravo na središnju, istočnu i jugoistočnu Europu', rekla je Nathalie Hoyos, još jedna od kustosica.

Izložba 'Glas umjetnika / I Am The Mouth' u prostoru za povremene izložbe MSU-a otvorena je do 18. ožujka.