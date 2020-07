Premijerom Verdijeve opere 'Lombardijci' počelo 66. Splitsko ljeto

Podizanjem zastave festivala te premijerom opere Giuseppea Verdija 'Lombardijci', u utorak navečer na Peristilu je svečano otvoreno 66. Splitsko ljeto

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek je izjavila da joj je drago što se otvara još jedan nacionalni festival u drugačijim okolnostima ali uz poštivanje svih propisanih mjera. Kazala je da je program prilagođen trenutku i mogućnostima u financijskom i produkcijskom smislu, no smatra kako je najvažnije da tijekom ljeta što više hrvatskih umjetnika bude angažirano, te da publika u takvim sigurnim uvjetima može uživati u kulturi.

'Lombardijci je opera koju publika jako voli, iščekujemo je svi s nestrpljenjem. Velika je to premijera i ja se nadam kako će splitska publika, koja je veliki poznavatelj opere, pozitivno reagirati i nagraditi ovu proukciju nacionalnog kazališta', poručila je ministrica Obuljen Koržinek. Novinarima je, međutim, odbila komentirati nagađanja kako će se Ministarstvu kulture pripojiti ministarstvo turizma rekavši kako će za nekoliko dana predsjednik Vlade Andrej Plenković dati informaciju o tome kako će izgledati Vlada i koliko će biti ministara.

Šestan: S koronom otplesati do posljednjeg takta 14. kolovoza

Ravnatelj Splitskog ljeta Srećko Šestan je izrazio nadu da će večeras sve proži u najboljem redu, te da će 's koronom otplesati do posljednjeg takta 14. kolovoza'. Za Lombardijce, koji otvaraju Splitsko ljeto, je rekao da je to "šlag na početku", te da je to premijera koju su planirali izvesti 27. ožujka na svjetski Dan kazališta i s tim obilježiti 30-tu obljetnicu rada nacionalnog prvaka Ivice Čikeša.

Lombardijce večeras na Peristilu izvode solisti, Orkestar, Zbor i Balet HNK Split, a ravna maestro Ivo Lipanović. Uz Ivicu Čikeša ostale solističke uloge tumače Daniela Schillaci, Max Jota, Antonija Teskera, Branka Pleština Stanić, Bože Jurić Pešić, Joško Tranfić, Mate Akrap, te Vinko Maroević. Tjekom ljeta u dramskom programu premijerno će biti izvedene još i predstave "Francuzica" Ilije Zovka, 'Teške ljubavi' Itala Calvina i 'Dom za nez(a)brinutu djecu' Jelene Bosančić. Portugalski koreograf Daniel Cardoso u Split ove godine premijerno donosi 'Correr o Fado', koji će izvesti balet splitskog Hrvatskog narodnog kazališta.

Osim u premijernim naslovima, splitska će publika u ljetnim večerima uz ostalo moći uživati i u Verdijevom 'Nabuccu', Gotovčevom 'Eru s onoga svijeta', 'Split in Spaceu' Ivana Lea Leme i predstavi Darija Foa 'Mistero buffo', kao i u baletnoj gala večeri, te Felliniani, programu posvećenom redatelju Federicu Felliniju. Na koncertnom repertoaru su i koncert Zorana Predina 'Sretan rođendan, Arsene' i koncerti Vlatka Stefanovskog & Tria V3 te Massima.

Na Peristilu samo 130 sjedećih mjesta

Večeras su na Peristilu zbog pandemije koronavirusa poduzete sve mjere zaštite, pa su tako publiku umjesto dosadašnjih 426 sjedalica dočekalo 130 sjedećih mjesta. Splitsko će se ljeto osim na Peristilu održavati i u Meštrovićevom Kaštilcu, na Sustipanu, u dvorištu HNK Split, Ljetnog kina Bačvice, na vrličkoj Česmi i u klaustru Sv. Frane. Tijekom 32 dana publici će na raspolaganju biti ukupno 32 naslova u 44 izvedbe među kojima je pet opernih, 14 dramskih i pet baletnih premijera, te 14 koncerata, četiri filmske projekcije i dvije izložbe. Festival završava 14. kolovoza dodjelom nagrada Judita, a potom će u danima službenog zatvaranja biti održana dva koncerta.