Predstavljen novi vizualni identitet Virovitice - dvorac Pejačević i gradski park

Profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu Feđa Vukić i hrvatski dizajner Boris Malešević predstavili su u Virovitici projekt obnove dvorca Pejačević i gradskog parka kao turistička odredišta, a gradonačelnik Ivica Kirin je rekao da je to najveći projekt obnove hrvatske kulturne baštine financiran novcem Europske unije, vrijedan 81 milijun kuna.

'Obnova dvorca i revitalizacija parka koje su počele u svibnju 2017. u završnoj su fazi. Najveći je to projekt obnove hrvatske kulturne baštine financiran novcem Europske unije, vrijedan 81 milijun kuna, koji potpuno mijenja vizuru središta grada. Sadržaji kojima će biti ispunjeni obogatit će turističku ponudu i mi želimo razvijati Viroviticu kao poželjnu izletničku destinaciju', rekao je gradonačelnik Kirin. Po riječima Feđe Vukića, obnovljeno središte grada za sve je novi prostor, svojevrsni 'demokratski forum modernog tipa'.

'Dvorac i park postat će središnje mjesto novog urbanog iskustva u gradu. Oni su pokretači novog brenda, okvir u kojem bi se trebali naći, osjetiti i sudjelovati svi građani i gosti Virovitice. Vizija brenda je stvoriti novo iskustvo i kvalitetu življenja u gradu, platforma koja bi trebala pokrenuti širu atmosferu i mobilizirati pozitivnu 'vibru' u gradu, a misija dinamični sustav koji označava sve ono što postoji, što će biti i što se može nadograđivati, a onda i komunicirati s cijelim svijetom', objasnio je Vukić strategiju vizualnog identiteta.



Vizualni identitet nazvan 'Virovitica za generacije' sadržava motive parka, dvorca, vode, staza, mostova, umjetnosti i doživljaja.

'Osmislio sam ih poštujući tradiciju i onoga što se trenutačno događa u Virovitici. Slagao sam to poput genoma oko središta Virovitice, počevši od sadržaja pa do kolektivne memorije. To je jako bitno jer brend bez emocije nije dobar brend. Svi imamo emociju prema ovom prostoru, tu smo odrastali, išli u gimnaziju i šetali parkom. Brend je vizualna atrakcija sveg sadržaja koji okružuje park', rekao je Malešević.

Istaknuo je kako brend nije zamišljen kao čvrsto zadan logotip, nego kao sustav koji nikada neće imati isti oblik, ali će svojom vizualnom atrakcijom uvijek i nepogrešivo govoriti da je to Virovitica.