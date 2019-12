Predstava koja djeluje suvremeno i aktualno jer pokušava tragati za smislom i istinom, te vratiti čovjeka 21. stoljeća onome unutarnjem i zaboravljenom

Predstavom 'Idiot' Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, premijerno izvedenoj u ponedjeljak navečer u zagrebačkom HNK, dobili smo inovativno postavljeno i misaono poticajno veliko kazališno djelo, kojim je ruski redatelj Vasilij Senjin spojem magije, poetičnosti i ironije, te uz izvrstan glumački ansambl, koji je ostavio srce na sceni, pokazao kako se postavljaju klasici u današnjem kontekstu

Postavljanjem 'Idiota' Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, jednog od najvećih romana ruske i svjetske literature, koji nije igrao na sceni zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta gotovo 60 godina, taj je teatar dobio odličnu predstavu, koju je publika nakon premijerne izvedbe ispratila s gromoglasnim pljeskom.

Za to je najzaslužniji ruski redatelj Vasilij Senjin, ujedno i autor adaptacije te scenograf, kojega zagrebačka publika pamti po izvrsnim predstavama 'Ana Karenjina' i 'Galeb', postavljenima u ZKM-u prije petnaestak godina. On je 'Idiota', ljubavnu dramu o patnji, pohlepi za novcem i društvenom licemjerju, postavio kao inovativno, dinamično i zanimljivo te misaono poticajno kazališno djelo, u kojem je iskazao perfekcionizam kroz sve kazališne elemente, od scenografije i kostima do opojne glazbe i video projekcija te sposobnost da iz glumačkog ansambla izvuče maksimum.