Povratak 'Zmajeve kuće': Kako da čovjeku ne eksplodira mozak?

Ako niste zagriženi fan cijelog westeroskog svemira i u međuvremenu niste dvaput ponovno odgledali prvu sezonu, još jednom pročitali knjigu po kojoj je snimljena, visjeli na tematskom redditu triput tjedno i družili se samo s drugom obožavateljima, razmjenjujuć iskustva - nema šanse da pogledate prvu epizodu nove sezone 'Zmajeve kuće' i ne ispustite barem jedan WTF? balončić nad glavu.

Ovo će biti jedna krajnje neozbiljna kritika prve epizode nove sezone serije 'Zmajeva kuća'. Prošle su, dakle, skoro dvije godine od finala prve sezone 'Zmajeve kuće'. Običan puk - onaj koji ne živi i ne diše Westeros k'o da je stvaran, za to se vrijeme bavio stvarnijim stvarima, a to obuhvaća svašta, od kontrole tlaka kod doktora do glasanja za Baby Lasagnu na izborima. Većina nas je zaboravila na Rhaenyru Targaryen, njezine zmajeve, ženomrstvo i sveopći javašluk zbog kojeg joj osporavaju prijestolje. Neki su možda zapamtili najupečatljivije trenutke prve sezone, kao onaj (SPOJLER, SPOJLER, SPOJLER!) kad joj aždajče pregrize sinče napola, ali da nas je netko upitao da mu objasnimo tko je Ser Arryk, a tko Ser Erryk, pogledali bismo ga kao da nas je pitao smije li si kopat nos našim prstom.

Ali fanovlje koje oko sebe okuplja višeplatformski spektakl iznikao iz romana Georgea R. R. Martina nije kao većina. To je posebna sorta ljudi koja je u te dvije godine od finala prethodne sezone 'Kuće zmajeva' barem još jednom pogledala prvu sezonu da utvrdi gradivo, sudjelovala u barem pet trivia-kvizova u kojima su ih pitali koje je boje čizma lijevog vojnika zdesna u sceni u kojoj Ravensara Ciklotron skuha glavu leoparda visokom talambusu Veliboriusu Haralampijunu te šamarali sve one na redditu koji su pitali gdje zmaj kenja i tko to čisti. Drugim riječima, oni ništa nisu zaboravili. S takvim gledateljima na umu, prošlog je tjedna počela nova sezona 'Zmajeve kuće' i iskreno, otkad sam je pogledala, visim na internetu da saznam tko mi glavu nosi. Ništa mi nije jasno.

Druga sezona serije 'Zmajeva kuća' Izvor: Promo fotografije / Autor: HBO







+40 Druga sezona serije 'Zmajeva kuća' Izvor: Promo fotografije / Autor: HBO

OK, svi smo shvatili da je Rhaenyra na jedan izrazito brutalan način izgubila sina i da sad tuguje. I njen zmaj također. Dok ona tako tuguje - a ruku na srce, u prvoj epizodi i ne radi bogznašto drugo, čak joj ni minutaža nije osobito značajna - za leđima joj se sprema rat sviju protiv svih, odnosno rat Crnih i Zelenih. Ono malo glupavo govno od Aegona pokušava biti kralj, ali mu to intelektualni kapaciteti i namjesnik Otto Hightower ne dopuštaju, Alicent se još nada da bi se možda mogao izbjeći otvoreni bratoubilački rat ili barem 'nekontrolirano nasilje' i usput se drpa s onim ljigavim Ser Cristonom Coleom. Plavokosa žgadija jedna drugoj rovari iza leđa na svakom koraku, ali neke velike akcije do samog kraja nema. Na kraju se pak pojave dva nevaljalca potpuno kretenskih imena, uvale Aegonovu ženu Helaenu u Sofijin izbor i eto ti opet tragedije. Povrh one koju je već izazvala Rhaenyra kad je rekla Daemonu da joj uhvati Aemonda. I kako da onda čovjeku ne eksplodira mozak? Nisam se još oporavila ni od prve sezone, gdje je cijela ekspozicija 'Zmajeve kuće' od mene zahtijevala mini-doktorat iz fiktivne povijesti westeroških dinastija (ali nikako pravi doktorat iz prave povijesti jer mi u tom slučaju tih 200 godina odmaka od originalnog GoT-a ne bi bilo nimalo uvjerljivo - objasnit ću kasnije). Već su mi tamo razni Daemoni-Aemondi, Rhaenyre i Rhaenys bili granični, a sva njihova genealogija mi zvučala kao ono s početka Biblije kad Šet rodi Leta, Let Meta, Met Jakoba, Jakob Jakova, Jakov Baricu, a Barica Štefa pa do trećeg koljena više nemaš pojma tko je kome otac, tko jetrva, a tko pastrva. A sad evo već i druge sezone s tanašno razrađenim međusobnim odnosima između petsto osamnaest likova koje si u zadnje dvije godine već uglavnom zaboravio, dok se recap epizode čini kao neki neugodan flashback iz rata koji bi najradije zaboravio.

Zmajeva kuća 2, crni trailer Izvor: Društvene mreže / Autor: Max promo