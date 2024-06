'Furiosa' je, ako volite nasilne akcijske filmove, sjajan film. Ako ne – također

Akcijski filmovi nikada nisu bili žanr koji me bacao na koljena - dapače, najčešće me uopće ne zanimaju, ako je riječ o krvavim i nasilnim postapokaliptičnim akcijskim filmovima s Melom Gibsonom, zanimaju me još manje od uopće, a ako se sve to nasilje, postapokalipsa i Mel Gibson pokušavaju prikazati kao nešto superkul, bljuje mi se. No s druge strane, tu je George Miller, koji svojim filmovima svaki put uspije razbiti svu moju odbojnost i oduševiti me.

Uspio je to i s filmom 'Furiiosa: Pobješnjeli Max saga' (premda me svaki put zaboli mozak kad moram prepisati taj iznimno loš prijevod u distributerskom naslovu). Film možda nije baš onako dobar kao film iz kojeg je potekla naslovna junakinja - 'Pobješnjeli Max - divlja cesta', ali nije bogme ni puno lošiji. Miller je u osamdesetoj jedan od najkompetentnijih, najuzbudljivijih i najluđih australskih i svjetskih redatelja.