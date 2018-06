Posjetite zaprešićke Minijature - međunarodnu izložbu malog formata

Međunarodna izložba 21. Minijature otvara se 15. lipnja u 20 sati u Novim dvorima u Zaprešiću, a u ovom izdanju sudjeluju 122 autora iz desetak zemalja

'Ono što izložbu Minijature čini dojmljivom je i zgrada Vršilnice u kojoj se inače održavaju, uz iznimku prošlogodišnjih, 20.-ih Minijatura, koje su zbog obnove Vršilnice bile postavljene u kuriji Novi dvori. Za sve koji su već imali prilike vidjeti neku od edicija Minijatura u Vršilnici, novoobnovljeni interijer zasigurno će biti veliko iznenađenje i sasvim novi doživljaj izložbe', kažu organizatori.

Izložbu se može razgledati do 4. srpnja, radnim danom od 14 do 21, a vikendom od 12 do 21 sat.