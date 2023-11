Poklanjamo svjetski bestseler 'Igre gladi: Balada pjevica i zmija'

Serijal 'Igre gladi' apsolutni je izdavački fenomen prodan u više od 100 milijuna primjeraka širom svijeta, a u hrvatskom prijevodu objavljen je u izdanju Profila. Knjiga je na ovogodišnjem Interliberu bila je jedna od pet najtraženijih.

Kada je 2020., točno deset godina od objave posljednjeg nastavka Igre gladi – Šojka Rugalica, Collins napisala Baladu pjevica i zmija bilo je pitanje dana kada će taj sjajno napisan roman biti ekraniziran. Ništa čudno s obzirom na to da su prema svim nastavcima trilogije 'Igre gladi', koja je prethodila Baladi, objavljeni filmski hitovi koji su ukupno zaradili više od 3 milijarde dolara.

Roman Balada pjevica i zmija prati događanja koja prethode trilogiji.

Radnja se odvija na dan žetve desetih Igara gladi. Osamnaestogodišnji Coriolanus Snow priprema se za svoju jedinu priliku za stjecanjem slave kao mentor. No, nema puno izgleda jer je postao mentor posvećenici iz okruga 12, Lucy Gray Baird, najslabijoj od svih na Igrama. No Lucy je neobična i hrabra, a njezin nastup oduševi sve gledatelje na žetvi pa Coriolanus s vremenom shvati da imaju šanse za pobjedu. Ujedinjujući svoju teatralnost i novootkrivenu političku mudrost, Snow i Lucy utrkuju se s vremenom kako bi preživjeli i otkrili tko je pjevica, a tko zmija. Dok u areni traje borba do smrti, izvan nje Coriolanus počinje suosjećati sa svojom posvećenicom te mora odlučiti između potrebe da slijedi pravila i želje za preživljavanjem pod svaku cijenu.

Rat u 'Igrama gladi' povezan je s političkim, društvenim, rasnim, rodnim, kulturnim i ekološkim pitanjima. Iako je tema izrazito politička – zloupotreba moći i socijalne nejednakosti, autorica je sve romane namijenila tinejdžerima postavivši ih kao glavne likove.

Malo je poznato da je Collins ideju za romane, čiji su glavni likovi bore i umiru u arenama, dobila gledajući televiziju.

Za School Library Journal Collins je rekla kako je surfajući kanalima, između reality programa, u kojem se borila grupa mladih, i stvarnog ratnog izvještavanja, u kojem su stvarno ginuli mladi ljudi, kreirala lik Katniss Everdeen koju je časopis Time uvrstio na popis 100 najutjecajnijih osoba koje nikad nisu postojale.

Romani Suzanne Collins govore o strahotama nasilja, ljudskoj destruktivnoj prirodi i društvenim nepravdama. Pridonijeli su i razvoju distopijskog žanra u književnosti, a likovi iz romana postali su simboli otpora među mladima.

Čitateljima tportala darujemo dva primjerka knjige 'Igre gladi: Balada pjevica i zmija', a dobitnici će biti objavljeni u srijedu, 22. studenog.